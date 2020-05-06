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Баринов: «Не буду бриться, пока не начнутся тренировки»

сегодня, 21:43

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как поддерживает форму во время самоизоляции.

Не буду бриться, пока не начнутся тренировки. Хотелось бы вернуться к ним пораньше, но, думаю, это невозможно.

Как поддерживаю форму дома? Бывают нагрузочные дни и просто кроссы. Меньше пяти километров не бегаю. Самый большой кросс – восемь километров.

Упражнения для спортсменов? Делайте планки, отжимания, пресс – самая оптимальная работа в домашних условиях. Ковер постелил – и можно заниматься. А если есть велосипед, то вообще идеально. Из дома можно не выходить.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:50
Можешь даже не купаться только кому от этого хуже.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:49
Коврик постелил и занимайся.
beefs
beefs
сегодня в 21:43
давай, сейчас это в моде
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:43
Надеюсь, всё получится гладко...
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