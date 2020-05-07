Защитник «Брешии» Гастальделло: «Игроки боятся возобновлять сезон»

Защитник «Брешии» заявил, что футболисты опасаются предстоящего возобновления сезона.

Я считаю, что возобновлять сезон нельзя. Здесь даже нет условий, мы не чувствуем себя в безопасности. Они просят нас возобновить тренировки и немедленно вернуться к игре, сконцентрировавшись на 12 играх за полтора месяца.

Это несправедливо, это влияет на безопасность всех игроков. Я говорю за себя и за своих товарищей по команде. Если цена восстановления состоит в том, чтобы навредить нам, это больше не стоит того.

Мы боимся. Мы под угрозой, все мы, не только футболисты, но и работники склада, физиотерапевты, массажисты. Мы все находимся в контакте, это неизбежно.