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Защитник «Брешии» Гастальделло: «Игроки боятся возобновлять сезон»

сегодня, 11:37

Защитник «Брешии» Даниэле Гастальделло заявил, что футболисты опасаются предстоящего возобновления сезона.

Я считаю, что возобновлять сезон нельзя. Здесь даже нет условий, мы не чувствуем себя в безопасности. Они просят нас возобновить тренировки и немедленно вернуться к игре, сконцентрировавшись на 12 играх за полтора месяца.

Это несправедливо, это влияет на безопасность всех игроков. Я говорю за себя и за своих товарищей по команде. Если цена восстановления состоит в том, чтобы навредить нам, это больше не стоит того.

Мы боимся. Мы под угрозой, все мы, не только футболисты, но и работники склада, физиотерапевты, массажисты. Мы все находимся в контакте, это неизбежно.

Ранее о возобновлении сезона порассуждал владелец «Брешии». 

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