Врач «Лацио»: «Опасения из-за возобновления сезона слишком преувеличены»

Главный врач «Лацио» Иво Пульчини заявил, что опасения по поводу возобновления сезона в Серии А во время пандемии коронавируса полностью преувеличены.

Я абсолютно поддерживаю идею возобновления сезона, особенно после того, как я осмотрел игроков.

Вполне вероятно изолировать команды в течение следующих нескольких недель, хотя, возможно, не для всех клубов.

Опасения из-за возобновления сезона совершенно преувеличены. Если команда тестируется, придерживается правил и движется в чистой среде, о чем мы вообще говорим? Почему мы должны считать совершенно здоровых людей больными?