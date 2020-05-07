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Врач «Лацио»: «Опасения из-за возобновления сезона слишком преувеличены»

сегодня, 09:26

Главный врач «Лацио» Иво Пульчини заявил, что опасения по поводу возобновления сезона в Серии А во время пандемии коронавируса полностью преувеличены.

Я абсолютно поддерживаю идею возобновления сезона, особенно после того, как я осмотрел игроков.

Вполне вероятно изолировать команды в течение следующих нескольких недель, хотя, возможно, не для всех клубов.

Опасения из-за возобновления сезона совершенно преувеличены. Если команда тестируется, придерживается правил и движется в чистой среде, о чем мы вообще говорим? Почему мы должны считать совершенно здоровых людей больными?

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sihafazatron
sihafazatron ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 10:33
У них просто нет тестов на корону)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:01
В Беларуссии не один игрок не заразился.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:41, ред.
Врач наверно не в курсе что в Бундеслиге в Кельне три игрока уже заразились коронавирусом.

Где гарантия что такого же не будет в Серии А.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:39
Оптимизмом живёт Пульчини.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:37
Время покажет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:28
Белорусы его и не заканчивали...
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