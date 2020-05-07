Черчесов: «Списался с Федуном и выразил ему поддержку»

Главный тренер сборной России поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом:

Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги.