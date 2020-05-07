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Черчесов: «Списался с Федуном и выразил ему поддержку»

сегодня, 19:08

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал владельца «Спартака» Леонида Федуна, госпитализированного с коронавирусом:

Я уже списался с Леонидом Арнольдовичем, выразил ему слова поддержки, пожелал скорейшего выздоровления. В нынешний период никто не застрахован от воздействия коронавируса, независимо от социального статуса и положения. Поэтому абсолютно всем заболевшим я желаю поскорее вылечиться и встать на ноги.

Ранее слова поддержки Федуну выразил наставник «Ростова» Валерий Карпин.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:25
Я яблок Арнольдычу отвёз.
Нормально держится,курит тока много.
beefs
beefs
сегодня в 19:08
так и должно быть
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