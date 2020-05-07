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Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом

сегодня, 19:28

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.

В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских. Они что, не знают, сколько народу их посещать может? Нельзя их контролировать? Для меня это загадка. Власти делают всё, чтобы люди вышли озлобленные. Они хотят какие-то обнуления, сейчас у них вообще ничего не пройдет. Первое время их поддерживали, но за месяц уже можно было давно всё продумать и регламентировать.

Малоимущим людям, тем же старикам, многодетным семьям должны были выдавать маски. Остальные, наверное, должны их покупать. Тех, кто может позволить себе купить маски, наверное, процентов 50, может, чуть больше. Но раз говорят про маски, значит, в них можно гулять.  

Отметим, что ранее Широков поделился мнением о вопросе возобновления розыгрыша РПЛ.

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Twisted
Twisted
сегодня в 19:50
Скорее эти власти принимают активные меры по поддержке себя и коронавируса
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:42
Еще одного торкнуло...Пусть с Федуном созвонится, пообщается.
drug01
drug01
сегодня в 19:42
Рома решил поучить Мэра
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:40
Неужели и Рома выпивает.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:40
Власть делает что устраивает её а на остальных ей плевать
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:32
шира берега попутал))))
ДСА
ДСА
сегодня в 19:29
Если нет мозгов, приходится действовать силой.
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