Селюк попросил Генпрокуратуру расследовать смерть игрока «Локо» Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере попросил Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить дело в отношении «Локомотива» по факту смерти защитника Иннокентия Самохвалова:
Обращаюсь к Генеральной прокуратуре РФ.
Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось.
Пусть придёт и напишет заявление. Не может, потому что никто для игрока?
Тогда нефиг пиариться на чужом горе, родные сами разберутся...
Пусть придёт и напишет заявление. Не может, потому что никто для игрока?
Тогда нефиг пиариться на чужом горе, родные сами разберутся...