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Селюк попросил Генпрокуратуру расследовать смерть игрока «Локо» Самохвалова

сегодня, 08:00

Футбольный агент Дмитрий Селюк в своем твиттере попросил Генеральную прокуратуру Российской Федерации возбудить дело в отношении «Локомотива» по факту смерти защитника Иннокентия Самохвалова:

Обращаюсь к Генеральной прокуратуре РФ.

Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:13
Типа Генпрокуратура читает Твиттер этого торговца чОрной древесиной.
Пусть придёт и напишет заявление. Не может, потому что никто для игрока?
Тогда нефиг пиариться на чужом горе, родные сами разберутся...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:05
У парня есть родители, родные и близкие, кто такой селюк, что обращается в прокуратуру.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 08:05
Мож ему самому в прокуратуру устроиться ?
Valentin18
Valentin18
сегодня в 08:03
А где сегодня Белорусы???
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:01
а больше ни чего не просит)))
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