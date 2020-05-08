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Сорокин: «Россия предоставила УЕФА гарантии проведения Евро в Петербурге»

сегодня, 13:50

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей континентального первенства летом следующего года:

Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента. Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии.

Сейчас мы продолжаем подготовку к Евро. Никаких сомнений и колебаний нет. Мы это документально подтвердили в главной европейской футбольной организации.

Ранее гарантии готовности проведения игр Евро-2020 предоставил датский Копенгаген.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:17
Дело политическое, тут можно не сомневаться.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:16
Это правильно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:16
Питер всегда готов.
beefs
beefs
сегодня в 14:07
что может быть через год никто не знает, только надежды
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:53
Какие могут быть гарантии на год вперёд при нынешнем раскладе?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:52
интересно ))) чем клялись?))))
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