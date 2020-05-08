Сорокин: «Россия предоставила УЕФА гарантии проведения Евро в Петербурге»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей континентального первенства летом следующего года:

Дело обстоит хорошо, гарантии подписаны. Правительством РФ и заинтересованными ведомствами проделана очень большая и эффективная работа, невзирая на все особенности момента. Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА , как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии.

Сейчас мы продолжаем подготовку к Евро. Никаких сомнений и колебаний нет. Мы это документально подтвердили в главной европейской футбольной организации.