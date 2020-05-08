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«Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына

сегодня, 22:03

Московский «Спартак» поздравил американского изобретателя Илона Маска с рождением ребенка.

Илон и его спутница, канадская певица Граймс, назвали своего сына X Æ A-12 (Экс-Эш-Эй-Твелв). Изобретатель и его возлюбленная объяснили, что такое X Æ A-12: X — это неизвестная переменная, Æ — на эльфийском языке означает искусственный интеллект, A-12 — американский высотный самолет-разведчик, который был разработан для ЦРУ США в 1960 годах и носил название Lockheed A-12.

Эй, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Надеемся, вы примете верное решение не только назвав своего сына X Æ A-12, но и побудив его стать фанатом «Спартака»!

И как тебе такое?

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311
311
сегодня в 22:55
Спартак ищет нового папика, Федун захворал не на шутку!)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 22:51
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:39
    Ничего не понял. Какая связь между московским клубом и Маском ? Чем-то это поздравление напомнило мне обращение и поздравление Путина к главам государств по случаю Дня победы. Хотя должно быть с точностью наоборот. Какое-то неуважение к собственной стране. Вечно лезем ко всем, набиваемся в друзья, хотя нас никто об этом не просит. Лично мне стало как - то неуютно от этого.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 22:10
    Трубач и Бориска щас вот обиделись!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 22:06
    Очень интересная новость
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