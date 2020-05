«Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына

Московский «Спартак» поздравил американского изобретателя Илона Маска с рождением ребенка.

Илон и его спутница, канадская певица Граймс, назвали своего сына X Æ A-12 (Экс-Эш-Эй-Твелв). Изобретатель и его возлюбленная объяснили, что такое X Æ A-12: X — это неизвестная переменная, Æ — на эльфийском языке означает искусственный интеллект, A-12 — американский высотный самолет-разведчик, который был разработан для ЦРУ США в 1960 годах и носил название Lockheed A-12.