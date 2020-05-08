«Спартак» поздравил Илона Маска с рождением сына

Московский «Спартак» поздравил американского изобретателя Илона Маска с рождением ребенка.
Илон и его спутница, канадская певица Граймс, назвали своего сына X Æ A-12 (Экс-Эш-Эй-Твелв). Изобретатель и его возлюбленная объяснили, что такое X Æ A-12: X — это неизвестная переменная, Æ — на эльфийском языке означает искусственный интеллект, A-12 — американский высотный самолет-разведчик, который был разработан для ЦРУ США в 1960 годах и носил название Lockheed A-12.
Эй, Илон Маск, поздравляем с рождением сына! Надеемся, вы примете верное решение не только назвав своего сына X Æ A-12, но и побудив его стать фанатом «Спартака»!
И как тебе такое?
Hey @elonmusk, congrats on the birth of your son! We hope you'll make a great decision not only by naming your son X Æ A-12, but also by encouraging him to be a Spartak fan!— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 8, 2020
And how do you like this? 😉#FCSM 🔴⚪ pic.twitter.com/YZ3gOUKRJt