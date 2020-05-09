Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы

Защитник «Зенита» поздравил подписчиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Украинский игрок прикрепил к публикации свой гол в ворота киевского «Динамо», который он забил в финале Кубка Украины в 2018 году, выступая за «Шахтер».

9 мая! С Днем Победы! 75 лет Великой Победы!

На видео мой победный гол (2018 год) в финале Кубка в такой праздник – 9 мая. Его я посвятил своей прабабушке Тамаре Ильиничне, ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м.

В 2018 Тамара Ильинична последний раз встречала 9 мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь!

Спасибо Вам за победу, каждому сердцу, каждой душе! Я – правнук победителей! Ветераны, крепкого Вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой!