Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Украинский игрок прикрепил к публикации свой гол в ворота киевского «Динамо», который он забил в финале Кубка Украины в 2018 году, выступая за «Шахтер».
9 мая! С Днем Победы! 75 лет Великой Победы!
На видео мой победный гол (2018 год) в финале Кубка в такой праздник – 9 мая. Его я посвятил своей прабабушке Тамаре Ильиничне, ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м.
В 2018 Тамара Ильинична последний раз встречала 9 мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь!
Спасибо Вам за победу, каждому сердцу, каждой душе! Я – правнук победителей! Ветераны, крепкого Вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой!
9 мая! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 75 лет Великой Победы! На видео мой победный гол (2018г.) в финале Кубка в такой праздник — 9 мая. Его я посвятил своей прабабушке — Тамаре Ильиничне — ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945. В 2018 Тамара Ильинична последний раз встречала 9 мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь! Спасибо, Вам, за победу, каждому сердцу, каждой душе! Я — правнук победителей! Ветераны, крепкого Вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой! #прабабушкаГерой