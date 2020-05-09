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Ракицкий поздравил подписчиков с Днём Победы

сегодня, 18:39

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил подписчиков с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Украинский игрок прикрепил к публикации свой гол в ворота киевского «Динамо», который он забил в финале Кубка Украины в 2018 году, выступая за «Шахтер».

9 мая! С Днем Победы! 75 лет Великой Победы!

На видео мой победный гол (2018 год) в финале Кубка в такой праздник – 9 мая. Его я посвятил своей прабабушке Тамаре Ильиничне, ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945-м.

В 2018 Тамара Ильинична последний раз встречала 9 мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь!

Спасибо Вам за победу, каждому сердцу, каждой душе! Я – правнук победителей! Ветераны, крепкого Вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 мая! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 75 лет Великой Победы! На видео мой победный гол (2018г.) в финале Кубка в такой праздник — 9 мая. Его я посвятил своей прабабушке — Тамаре Ильиничне — ветерану войны, она помогала раненым на фронте, была медсестрой, прабабушка одержала Победу в 1945. В 2018 Тамара Ильинична последний раз встречала 9 мая. Через год прабабушка ушла, ей было 93 года. Это особенный гол в ее честь! Спасибо, Вам, за победу, каждому сердцу, каждой душе! Я — правнук победителей! Ветераны, крепкого Вам здоровья и низкий поклон! Мирного неба над головой! #прабабушкаГерой

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:53
ракита пацан!
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Сегодня столько приятных поздравлений! Так надо жить всегда!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:40
Мог бы и всех поздравить...
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