Хименес: «После такого перерыва первый день на клубной базе вышел тяжелым»

Защитник «Атлетико» рассказал о возобновлении тренировок команды на клубной базе. Игроки тренируются индивидуально.

Испытывал большое волнение перед возвращением на базу и тренировками вместе с товарищами, а также тем, что увижу мяч на поле.

После подобного перерыва первый день вышел тяжелым — тяжесть в ногах, но одновременно с этим все было очень здорово. Тренировки на базе схожи с тренировками дома, но разница в том, что здесь ты работаешь на поле и видишь партнеров.

Мы наконец-то покинули дома и вышли из изоляции. Нам понравился сегодняшний день, приятно вернуться после такой паузы.