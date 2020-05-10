Хименес: «После такого перерыва первый день на клубной базе вышел тяжелым»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес рассказал о возобновлении тренировок команды на клубной базе. Игроки тренируются индивидуально.
Испытывал большое волнение перед возвращением на базу и тренировками вместе с товарищами, а также тем, что увижу мяч на поле.
После подобного перерыва первый день вышел тяжелым — тяжесть в ногах, но одновременно с этим все было очень здорово. Тренировки на базе схожи с тренировками дома, но разница в том, что здесь ты работаешь на поле и видишь партнеров.
Мы наконец-то покинули дома и вышли из изоляции. Нам понравился сегодняшний день, приятно вернуться после такой паузы.
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