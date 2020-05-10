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Кордоба: «Хочу, чтобы Хамес перебрался в Англию»

сегодня, 13:27

Бывший защитник «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба в общении с Daily Mail высказался о соотечественнике – полузащитнике «Реала» Хамесе Родригесе. По словам Кордобы, он хотел бы, чтобы Родригес продолжил карьеру в чемпионате Англии. Кроме того, экс-игрок сборной Колумбии отметил, что надеется увидеть Хамеса в футболке «Интера».

Хамес Родригес – лучший игрок для нас, колумбийцев. Всё зависит от него – у него есть всё необходимое, чтобы хорошо играть. Я хочу, чтобы Хамес перебрался в Англию, потому что там есть много интересных вариантов для него.  

Хамес уже находится в «Реале», одной из лучших команд мира, но Премьер-Лига стала бы отличным продолжением карьеры для него. Клуб, который приобретет его, сделает превосходный выбор.

Эгоистично, но я надеюсь увидеть его в Италии, в моем «Интере». Надеюсь, что когда-то он заменит меня в качестве колумбийского игрока на «Сан-Сиро».

Отметим, что, по слухам, Хамесом интересуется «Арсенал». Также сообщалось, что на игрока претендует «Эвертон».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 13:45
Только самого Родригеса не спросили.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:39
Кода нибудь он будет играть в Англии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:33
переберётся если нужен будет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:29
Надо будет переберётся.
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