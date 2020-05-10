Кордоба: «Хочу, чтобы Хамес перебрался в Англию»

Бывший защитник «Интера» и сборной Колумбии в общении с Daily Mail высказался о соотечественнике – полузащитнике «Реала» . По словам Кордобы, он хотел бы, чтобы Родригес продолжил карьеру в чемпионате Англии. Кроме того, экс-игрок сборной Колумбии отметил, что надеется увидеть Хамеса в футболке «Интера».

Хамес Родригес – лучший игрок для нас, колумбийцев. Всё зависит от него – у него есть всё необходимое, чтобы хорошо играть. Я хочу, чтобы Хамес перебрался в Англию, потому что там есть много интересных вариантов для него.

Хамес уже находится в «Реале», одной из лучших команд мира, но Премьер-Лига стала бы отличным продолжением карьеры для него. Клуб, который приобретет его, сделает превосходный выбор.

Эгоистично, но я надеюсь увидеть его в Италии, в моем «Интере». Надеюсь, что когда-то он заменит меня в качестве колумбийского игрока на «Сан-Сиро».