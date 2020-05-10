Туран: «В 2014 году „Атлетико“ обыграл „Челси“ благодаря Симеоне»

Полузащитник «Барселоны» вспомнил о полуфинальном матче Лиги чемпионов 2014 года против лондонского «Челси».

Тогда турецкий хавбек защищал цвета мадридского «Атлетико».

Я изучил тактическую сторону игры именно в «Атлетико».

Если бы я перешел в «Барселону» прямо из «Галатасарая», это было бы очень тяжело.

Когда вы не подготавливаетесь тактически, вы проигрываете 2-0. В Лиге чемпионов против «Челси» мы отлично подготовились благодаря Симеоне. Он сказал, что Азар не следует за правым защитником и не помогает в обороне. Наш правый защитник Хуанфран воспользовался этим. Азар не последовал за ним. Мы забили 3 гола. Мы выиграли тот матч 3-1.