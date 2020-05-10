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Пулишич: «Первые три дня в „Челси“ со мной никто не разговаривал»

сегодня, 10:00

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич признался, что в первые дни игроки лондонского клуба не общались с ним.

Команда уже начала предсезонный сезон в Японии и я вылетел прямо туда [после Золотого кубка КОНКАКАФ]. Мне пришлось лететь самому, а затем я встретил команду, прилетевшую из Лондона.

Я устал, нервничал и не знал, что думать. Но я оказался в «Челси», а это безумие.

Я сел в автобус, они [игроки «Челси»] только что приехали. Почти все спали. Я вошел и сел в автобус, и никто даже не заметил меня. Никто ничего не сказал. Были, может быть, один или два парня, которые сказали «привет», и мне стало интересно, что здесь происходит?

Они хорошие парни вне поля, но чтобы заслужить уважение, вы должны доказать это на поле. Через три дня, когда я действительно хорошо тренировался, я забил несколько голов, сыграл несколько хороших игр, а затем я почувствовал, как парни приходят и разговаривают со мной. Я смог добиться уважения с их стороны.

Ранее Пулишич рассказал о кумире детства.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:15
Стрсти рассказывает Кристиан.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Всем тяжело адаптироваться
nb5jzdt4k6a8
nb5jzdt4k6a8
сегодня в 10:03
Приглядавались, Потом разговорились.
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