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Тен Хаг: «Гвардиола допустил лишь одну ошибку в своей карьере»

сегодня, 12:32

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик Тен Хаг рассказал о том, какую ошибку допустил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в своей тренерской карьере.

Тен Хаг работал вместе с Гвардиолой в «Баварии» с 2013 по 2015 год, после чего возглавил «Утрехт».

Только один раз в своей карьере Пеп допустил ошибку — в первый год в «Манчестер Сити», когда он полностью недооценил силу и скорость Премьер-лиги.

Он понял, что нельзя играть в тот футбол, который он любит, без пары физически сильных спортсменов. Поэтому он привел их в команду. Так что он не упрямый тренер.

Да, он упрям ​​в своей философии, но не в исполнении. И это делает его лучшим. Никто никогда не забудет Гвардиолу. Он выиграл так много трофеев, но главное то, как играют его команды. Гвардиола хочет выигрывать игры только с красивым футболом, как и его учитель Йохан Кройф.

И что выделяет его, так это то, что он доказал свое мастерство в качестве главного тренера в Испании, Германии, а теперь и в Англии. Он адаптировался к футболу в каждой стране.

Ранее Эрик Тен Хаг поделился мнением о нынешней игровой форме капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:50
А одну ли?...к нему есть много вопросов
STVA 1
STVA 1 ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Самоуверенность наверное!Или упертость)
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:40
Каждый год в ЛЧ когда не перстроил команду под соперника,а играл от себя.Аж в 2020 году ему доперло в ирге в 1\8 против Реала ,что нужно играть разообразно ,а не в один стиль.
anyway
anyway
сегодня в 12:39
а мне кажется что продажа крооса стоила баварии пары чашек лч
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:34
а по мне так много
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