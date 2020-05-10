Тен Хаг: «Гвардиола допустил лишь одну ошибку в своей карьере»

Наставник амстердамского «Аякса» рассказал о том, какую ошибку допустил наставник «Манчестер Сити» в своей тренерской карьере.

Тен Хаг работал вместе с Гвардиолой в «Баварии» с 2013 по 2015 год, после чего возглавил «Утрехт».

Только один раз в своей карьере Пеп допустил ошибку — в первый год в «Манчестер Сити», когда он полностью недооценил силу и скорость Премьер-лиги.

Он понял, что нельзя играть в тот футбол, который он любит, без пары физически сильных спортсменов. Поэтому он привел их в команду. Так что он не упрямый тренер.

Да, он упрям ​​в своей философии, но не в исполнении. И это делает его лучшим. Никто никогда не забудет Гвардиолу. Он выиграл так много трофеев, но главное то, как играют его команды. Гвардиола хочет выигрывать игры только с красивым футболом, как и его учитель Йохан Кройф.

И что выделяет его, так это то, что он доказал свое мастерство в качестве главного тренера в Испании, Германии, а теперь и в Англии. Он адаптировался к футболу в каждой стране.