«Тоттенхэм» — чемпион Англии-2020/21

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сегодня, 10:00

Невозможное возможно? «Соккер.ру» ждет футбольные сюрпризы в безумное время.

Дедушка Жозе сейчас активно ностальгирует – пересматривает старые матчи. Пятнадцать лет назад взял первое чемпионство в Англии с «Челси», и та команда заслуживала трофей, ведь менялась на глазах.

Времена другие, ситуация необычная, «Тоттенхэм» — не молодые «аристократы», но в ответ на вопрос, хочет ли Моуриньо выиграть четвертое чемпионство в АПЛ со «шпорами», Жозе, разумеется, ответил утвердительно.

Но что нужно сотворить с командой Леви, чтобы вместо классических неудачников, которые все решающие матчи обычно проигрывают, сделать чемпионов Англии?

Пользоваться странной ситуацией

У «Тоттенхэма» был идеальный сезон для чемпионства – когда все конкуренты показывали плохой футбол, а обойти осталось только «выскочек» из «Лестера». Но тогда «Челси» сыграл 2:2 со «шпорами», другие результаты тоже сыграли в пользу «лисов», и Раньери совершил сенсацию, выиграв АПЛ . Такие необычные сезоны время от времени случаются – прямо сейчас непривычный лидер дивизиона, ведь «Ливерпуль» тридцать лет без титула.

Теперь «шпорам» важно учесть, что следующий сезон в АПЛ будет особенным. Матчи без зрителей – ожидаемый вариант, следовательно, между гостевыми и домашними поединками небольшая разница. МС могут выбросить из ЛЧ – тогда Де Брюйне уедет, а звездных новичков станет сложнее заманить. «Ливерпуль» будет обмывать титул и повторяться, потому станет уступать чаще. МЮ и «Челси» – молодые, «Лестер» — недостаточно мощный для чемпионства. А «Тоттенхэм», который зашел в финал ЛЧ — не последняя в мире команда. Они имеют ряд козырей, в том числе, сыгранность.

Принять решение по лидерам

И сделать это будет проще именно в новых условиях. Кейн хочет уйти, но Леви так торгуется, что даже у Переса горькое послевкусие после переговоров. Поэтому Харри покинет любимый клуб, только если поставит ультиматум и начнет бойкотировать тренировки. Но найдется ли реальный покупатель? Если да, если Кейн уже все решил – с ним надо немедленно расставаться, а за вырученные деньги переформатировать заявку, что сделать реально.

Причем у «шпор» даже тот, кто пока разочаровал – Н’Домбеле, на самом деле является блестящим материалом для лепки универсального солдата. Моуриньо не зря с ним ругался, а потом работал индивидуально. «Тоттенхэм», пусть по месту в таблице не скажешь – элитная команда. Хотелось бы поменять фланговых беков – их роль в АПЛ выросла, а у «шпор» постоянно разные и все не очень, даже Орье. Но если оставить в команде тех, кто верит в чудо, то станут на шаг ближе к трофею, который нужен. И речь не о Кубке Лиги.

Разбудить гений Жозе Моуриньо

Великий тренер, о чем тут спорить? Причем великий как раз потому, что может выжать максимум из тех, в кого особо не верят. Ему было сложнее с уже успешным «Челси», чем с новеньким и до Жозе неудачливым. Ему стало непросто с великолепным «Реалом». Конечно же, Моуриньо отстал тактически, но уже разок перевернул АПЛ с голландской схемой, а поскольку Почеттино подготовил благодатную почву для тактических экспериментов – Моуриньо может удивить.

Для мира январский матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не был важен, однако кто его смотрел, тот в курсе – даже лидеру АПЛ было невероятно сложно, когда Моуриньо начал колдовать. Важно настроить «шпор» так, как игроков «Порту», «Челси» или «Интера» – кусаться и отвечать ударом на удар. В МЮ не получилось, это очевидно, но даже с ним Жозе взял Лигу Европы и еще два трофея. Моуриньо отдохнул, получил паузу для перезагрузки и разгрузки продуктов для нуждающихся. Почему бы не вернуть того Жозе, который бесил многих, но побеждал в АПЛ трижды?

Назначить Луиса Кампоса главным

У «шпор» несмелый президент, и это влияет. Леви, безусловно, создал «Тоттенхэм». Но Дэниел его и губит, поскольку является человеком цифр, а не азарта и чемпионства. Следовательно, босса надо отстранить от футбола, оставив финансовую сторону вопроса, кредиты и доходы. Сейчас проблем станет больше – для отсрочки финансового коллапса нужен Леви. Но трансферы нельзя разрешать делать ему или Моуриньо. Нужен спортивный директор. И если можно увести у «Лилля» гениального португальца Луиса Кампоса – можно сделать то, что владелец «Лестера» — получить титул, доверившись профи.

Чемпионский «Лестер» создан за копейки, и сейчас дело не в деньгах – у МЮ их много, а титула нет. Плюс Кампос не просто давно лично общается с Моуриньо, а еще умеет выгодно продавать, что показал в «Монако». «Тоттенхэм» получит деньги, только если грамотно потасует игроков. Кто не верит в чемпионство – до свидания, кто готов – милости просим. А Леви не умеет принимать идеальные футбольные решения. Например, Ван Гал на днях вспомнил великолепную историю. В 2014-м Дэниел приехал к голландцу домой предложить контракт – и это было бы ошибкой, а потом увидел папарацци у дома, испугался и уехал в багажнике. Нужен футбольный директор, который в багажник не полезет, колотит деньги – как Кампос, и понимает футбол тоньше, чем Леви.

Изменить психологию коллектива

Нужно играть так, как в концовке с «Аяксом», каждую неделю. Они не верят в успех, это очевидно, хотя АПЛ выигрывала не одна средняя команда – «Челси» Конте не был великим ни по статистике, ни по конечному итогу для того коллектива. Но для чемпионства новой команде Моуриньо нужно обновление отношения, психология победителей. Над «Тоттенхэмом» принято прикалываться, ведь они – пример богатых неудачников, а таких в футболе всегда высмеивают. Возьмите тот же «Спартак». Но Федун – чемпион, и крепкого ему сейчас здоровья, а Леви – нет. Но раз Моуриньо – не последний тренер в истории АПЛ , а игроки «шпор» точно не бездарные, то им впервые в жизни нужно поставить себе четкую цель и добиться результата.

А Кристиана Эриксена, который из Милана ехидно отметил, что в Англии много команд, которые сильнее «шпор», не стоит слушать. «Монпелье» не был сильнее ПСЖ , а «Лестер» не был сильнее всех в АПЛ , но стал таковым на отрезке в 38 туров. В футболе, как и в жизни, побеждают не всегда лучшие, причем иногда – заслуженно. Моуриньо, который в жизни свято верил, что с «Порту» и «Интером» можно выиграть ЛЧ и добивался результата, подходит на роль Раньери. Осталось только добавить парочку игроков, способных сыграть, как Канте, Марез и Варди.

Всего один сезон. Причем никто ведь не станет спорить, что Сон, Кейн (если останется), Льорис, Алдервейрелд или даже баламут Алли – честные кандидаты в чемпионы. И с Моуриньо у «шпор» все только начинается. Вылет от «Лейпцига» показал, как много всего нужно поменять тактически – нужны уловки, много уловок, но следующий сезон АПЛ будет неординарным. А необычным сезонам нужны странные чемпионы. После титула «Ливерпуля» все классические претенденты и текущие лидеры из топ-5 окажутся с трофеями за плечами, останется лишь «Тоттенхэм».

Страннее будет лишь титул «Ньюкасла», конечно же, но там нет пока команды, а Почеттино не стал первым со «шпорами», так что с «сороками» нахрапом вершину тоже не покорит. А Моуриньо – другой, и хотя его сейчас справедливо недооценивают, даже тот факт, что «Тоттенхэм» настолько плох в этом сезоне, может сработать в плюс. Футбольные команды высокого уровня часто похожи на пружины, и если за дело возьмется Луис Кампос, а Моуриньо докажет, что не спекся в дни, когда Клоппу и Гвардиоле будет сложно, то «шпоры» могут удивить остротой и концентрацией. Вероятность, что останутся собой, выше, но футбол – игра мечтателей.