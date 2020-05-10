Клопп: «Джеррарду пришлось бы бороться за место в основе моей команды»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого из завершивших карьеру игроков клуба он бы взял в свою команду.
Легкий вопрос. Стивен Джеррард. Но ему придется бороться за место в составе!
Самое забавное, что мы живем в одном районе четыре с половиной года, и я никогда не встречал его раньше. А во время карантина я видел его шесть или семь раз.
Иду выгуливать собаку или выхожу на пробежку, а он гуляет с семьей.
Ранее Клопп прокомментировал слухи, что он старается убедить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе перебраться в стан «красных».
А так естественно, Стивен выиграл бы конкуренцию за место в старте.
А так естественно, Стивен выиграл бы конкуренцию за место в старте.