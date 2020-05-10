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Клопп: «Джеррарду пришлось бы бороться за место в основе моей команды»

сегодня, 12:59

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, кого из завершивших карьеру игроков клуба он бы взял в свою команду.

Легкий вопрос. Стивен Джеррард. Но ему придется бороться за место в составе!

Самое забавное, что мы живем в одном районе четыре с половиной года, и я никогда не встречал его раньше. А во время карантина я видел его шесть или семь раз.

Иду выгуливать собаку или выхожу на пробежку, а он гуляет с семьей.

Ранее Клопп прокомментировал слухи, что он старается убедить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе перебраться в стан «красных».

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Artuom
Artuom
сегодня в 13:08
Клопп в том смысле высказался, что Джераррд не получил бы место просто так за былые заслуги, а рассматривался бы тренером наравне с остальными.

А так естественно, Стивен выиграл бы конкуренцию за место в старте.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:02
Вот это приколол так приколол...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:01
Думаю Джерарду хватило бы мастерства
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