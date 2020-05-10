Клопп: «Джеррарду пришлось бы бороться за место в основе моей команды»

Наставник «Ливерпуля» рассказал, кого из завершивших карьеру игроков клуба он бы взял в свою команду.

Легкий вопрос. Стивен Джеррард. Но ему придется бороться за место в составе!

Самое забавное, что мы живем в одном районе четыре с половиной года, и я никогда не встречал его раньше. А во время карантина я видел его шесть или семь раз.

Иду выгуливать собаку или выхожу на пробежку, а он гуляет с семьей.