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Мальдини прошелся критикой по Рангнику

сегодня, 13:49

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини раскритиковал тренера Ральфа Рангника, который не исключил вероятности того, что он возглавит миланский клуб

Поскольку я никогда не разговаривал с Рангником, я не понимаю, на каком основании сделаны его заявления, в том числе и потому, что владелец клуба мне ничего не сказал. 

Итак, у меня есть несколько советов для него. Прежде чем начать изучать итальянский язык, он должен пересмотреть общие концепции уважения, так как есть коллеги, которые, несмотря на многие трудности на данный момент, пытаются завершить сезон.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 14:03
По видимому работа Паоло в качестве директора Милана подошла к концу.
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