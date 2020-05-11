Мальдини прошелся критикой по Рангнику

Технический директор «Милана» раскритиковал тренера , который не исключил вероятности того, что он возглавит миланский клуб.

Поскольку я никогда не разговаривал с Рангником, я не понимаю, на каком основании сделаны его заявления, в том числе и потому, что владелец клуба мне ничего не сказал.

Итак, у меня есть несколько советов для него. Прежде чем начать изучать итальянский язык, он должен пересмотреть общие концепции уважения, так как есть коллеги, которые, несмотря на многие трудности на данный момент, пытаются завершить сезон.