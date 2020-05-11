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Жулио Баптиста: «У меня только хорошие воспоминания о „Арсенале“»

сегодня, 13:43

Бывший полузащитник «Реала» Жулио Баптиста рассказал о своем периоде игры за «Арсенал», а также лестно отозвался о бывшем наставнике «канониров» Арсене Венгере.

Бразилец провел один сезон (2006/2007) в аренде в лондонском клубе, после чего снова вернулся в Мадрид.

У меня только хорошие воспоминания о «Арсенале». Венгер был очень добрым человеком и сумел извлечь максимум из игроков. Он знал, как найти идеальные моменты и очень хорошо работал над эмоциональными аспектами футболистов.

Я всегда буду помнить его как отличного тренера, который всегда знал, чего он хотел.

Я покинул клуб в самый лучший момент. Я адаптировался к лондонскому городу, мой уровень английского значительно улучшился. Плохо то, что я был там в аренде, и в конце концов «Арсенал» не смог договориться о трансфере. В тот момент они не могли позволить себе заплатить сумму, которую запрашивал «Реал».

Жулио Баптиста известен по выступлениям за «Севилью», «Реал», «Арсенал», «Рому» и «Малагу». В прошлом году бразилец объявил о завершении игровой карьеры.

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