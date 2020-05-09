Наезд засчитан. Кьеллини прошёлся по Балотелли с Мело

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сегодня, 20:00

«Соккер.ру» рад, что в эпоху победившей политкорректности находятся люди, не стесняющиеся выражать свое мнение. Джорджо Кьеллини мощно выступил!

Капитану «Ювентусу» 35 лет, следующий сезон, вероятно, станет для него последним в большом футболе, после чего Джорджо станет одним из директоров «Старой Синьоры». На административном посту ему наверняка пригодятся дипломатические навыки, но сейчас Кьеллини пишет автобиографию, в которой не стесняется быть искренним. Черт побери, как же раздражают в наши дни шаблонные комментарии и интервью футболистов!

При этом я прекрасно могу понять и простить ребят, которых природа одарила футбольным даром, но не ораторским: среди футболистов полно ребят стеснительных и не очень умных, из которых при всем желании не вытащить ничего интересного. Но даже те, кому есть что сказать, и кто умеет складывать свои неплоские мысли в изящные предложения, отмалчиваются, опасаясь сболтнуть что-то лишнее.

Не дай Бог скажешь, что тебе не нравится кто-то или что-то, назовут расистом, экстремистом, националистом или еще каким-нибудь «истом», а если не придумают определения, то найдутся сотни желающих «захейтить» высказавшего некое категоричное суждение человека на просторах Интернета. Самое смешное, что они же выступят в качестве полиции нравов и прикажут говорить «такие вещи» строго в лицо или у себя на кухне.

На самом деле, в современном мире нужно иметь куда больше смелости, чтобы высказать свои суждения публично, а не в лицо кому-то, тем более, если этот «кто-то» никогда не исправится, а вот миру может быть полезно узнать о его качествах. Опять же, если Балотелли или Мело что-то не нравится в высказываниях Джорджо, у них не возникнет проблем найти встречу с капитаном «Юве» и поговорить по душам. После окончания карантина, конечно.

Впрочем, разошедшийся в своей будущей книге Кьеллини наехал не только на Балотелли с Мело, о которых ниже, но и на целый футбольный клуб — главного противника «Ювентуса» в Италии, «Интер». Скажите, имеет ли право футболист, отдавший 15 лет «Старой Синьоре», ненавидеть принципиального противника и говорить об этом вслух? Или вам ближе стандартно-травоядная позиция, когда «все соперники одинаковы и уважаемы, никого не выделяю, простите-извините»?

Кьеллини на фоне всех этих нейтралов — нормальный мужик с нормальным, не кастрированным мнением. Спросили про «Интер» — ответил честно, причем подчеркнул, что его нетерпимость к «нерадзурри» имеет чисто спортивный характер, футболистов и фанатов не приплетает:

Я думаю, что люди понимают, что я имею в виду, и я не хочу, чтобы меня неправильно истолковали. Я ненавижу «Интер» по-спортивному, точно так же, как Майкл Джордан ненавидит «Детройт Пистонс». Я просто не могу не ненавидеть «Интер», однако в 99,9% случаев, когда я встречался с игроками «нерадзурри» за пределами поля, мы не разрывали друг друга на куски, а наоборот смеялись. Спортивная ненависть — это то, что побуждает вас побеждать соперника, и, если дать правильный смысл этому, это является очень важным компонентом спорта. Однако за пределами поля все меняется: когда я сломал колено, послание, которое сделало меня самым счастливым, отправил Хавьер Дзанетти.

Бывают признания в любви, а это признание в ненависти — корректное, взвешенное, допустимое. Не стал Кьеллини юлить и дальше. Когда зашла речь о худших напарниках, рассказал о парочке сомнительных персонажей, с которыми не сел бы в одном поле:

Могу подтвердить все, что написал о них в книге. Балотелли — негативный футболист, у которого нет ни малейшего уважения к команде и партнерам. Во время Кубка Конфедераций 2013 года он занимался ерундой и ничем не помогал команде, мне каждый день хотелось надавать ему лещей, чтобы парень пришел в чувство и осознал, что он в сборной Италии.

Некоторые люди раньше думали, что он входил в пятерку лучших форвардов в мире, но я его никогда не включал даже в двадцатку лучших. Я терпеть не могу людей, у которых нет уважения и скромности, и есть кое-кто в этом смысле еще хуже Балотелли. Фелипе Мело. Вот он действительно худший из худших. Когда он находился рядом со мной, то могла возникнуть драка. Я сказал руководству клуба, что он — гнилое яблоко.

Балотелли и Мело не удержались и ответили Кьеллини, но защитник «Ювентуса» вряд ли расстроился, ведь такая движуха делает отличную рекламу его книге «Я — Джорджо», которая поступит в продажу 12 мая.

Марио Балотелли:

По крайней мере, у меня есть искренность и смелость, чтобы говорить такие вещи в лицо. С 2013 года у Джорджо было много возможностей, чтобы сделать это, но вместо того, чтобы вести себя как настоящий мужчина, он сделал то, что сделал. Странный капитан… Кто знает, что он скажет однажды о своих сегодняшних товарищах по команде? Если это, по мнению Кьеллини, называет «быть чемпионом», то я предпочитаю не быть им. И я никогда не пренебрегал футболкой сборной Италии, это клевета.

Фелипе Мело:

Мне было бы интересно узнать, на какие эпизоды он ссылается. В любом случае, у меня нет проблем с тем, чтобы ответить на этот дешевый выпад. Когда я был в Турине, я никого там не уважал — ни лидеров команды, ни «Ювентус» в целом. Я фанат «Интера», знаете ли. Он называет меня худшим из худших? Да он просто злится, к тому же слишком легко говорить о других плохо в книге. Возможно, «этот защитник» все еще не может забыть, как я перешел в «Галатасарай», и мы выбили их из Лиги чемпионов. Также с Бразилией на Кубке Конфедераций мы уничтожили Италию. Ах да, он ведь ничего не выиграл на международном уровне… Думаю, он поступил гадко, когда стал говорить о таких вещах. И это я еще не говорю больше, потому что есть вещи, которые должны остаться в раздевалке.