В «Юве» недовольны отказом Игуаина и Рабьо возвращаться в Италию

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сегодня, 10:53

Форвард и полузащитник еще не вернулись в расположение «Ювентуса». Игуаин находится в Аргентине, а Рабьо – во Франции. Оба футболиста отказываются возвращаться в Италию, и руководство «Юве» недовольно их поведением. Остальные игроки «старой синьоры», пребывавшие за пределами Италии во время карантина, уже вернулись в Турин, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Указывается, что отказ Игуаина и Рабьо возвращаться в Италию разочаровал руководство «Ювентуса», вследствие чего «старая синьора» может продать этих игроков по завершении сезона.