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В «Юве» недовольны отказом Игуаина и Рабьо возвращаться в Италию

сегодня, 10:53

Форвард Гонсало Игуаин и полузащитник Адриен Рабьо еще не вернулись в расположение «Ювентуса». Игуаин находится в Аргентине, а Рабьо – во Франции. Оба футболиста отказываются возвращаться в Италию, и руководство «Юве» недовольно их поведением. Остальные игроки «старой синьоры», пребывавшие за пределами Италии во время карантина, уже вернулись в Турин, сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Указывается, что отказ Игуаина и Рабьо возвращаться в Италию разочаровал руководство «Ювентуса», вследствие чего «старая синьора» может продать этих игроков по завершении сезона.

Отметим, что в услугах Рабьо заинтересованы несколько клубов АПЛ.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:46
Игуаину у бабушки хорошо)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:15
Придется выписать им штраф.
Mangur
Mangur
сегодня в 11:05
Рыба ищет где глубже,
drug01
drug01
сегодня в 10:59
Это его мнение
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