Журналист Гордон: «Смолов спокойно летает, а с бабушек штрафы собирают»

Журналист Катя Гордон в своем инстаграме поделилась мнением о возвращении форварда «Сельты» в Испанию из России, отметив тег #короновирус:

Ребят, вот «МК» пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как? До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда...

Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся...

А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели.