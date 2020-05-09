Журналист Гордон: «Смолов спокойно летает, а с бабушек штрафы собирают»

Журналист Катя Гордон в своем инстаграме поделилась мнением о возвращении форварда «Сельты» Федора Смолова в Испанию из России, отметив тег #короновирус:
Ребят, вот «МК» пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как? До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда...
Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся...
А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели.
Смолов ответил в комментариях:
Лучше бы вас беспокоило, что вы «#коронАвирус» без ошибок написать не можете.
Ребят, вот МК пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... это вообще как?! До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда... Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут — сидят по углам, прячутся... А жених внучки Елицина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели? Завтра разберём в моем телеграм канале кому что и как можно...#смолов #гадство #россия #короновирус
Ранее Смолов рассказал, как тренировался в Москве.