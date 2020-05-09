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Журналист Гордон: «Смолов спокойно летает, а с бабушек штрафы собирают»

сегодня, 19:19

Журналист Катя Гордон в своем инстаграме поделилась мнением о возвращении форварда «Сельты» Федора Смолова в Испанию из России, отметив тег #короновирус:

Ребят, вот «МК» пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... Это вообще как? До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда...

Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут – сидят по углам, прячутся...

А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели.

Смолов ответил в комментариях:

 Лучше бы вас беспокоило, что вы «#коронАвирус» без ошибок написать не можете.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребят, вот МК пишет, что футболист Смолов вернулся в Испанию... это вообще как?! До этого все его ругали, что он покинул Испанию в карантин и прилетел сюда... Вы, гады, с бабушек 5 тысяч штраф на улице собираете... Вы нас заставляете у Собянина электронное разрешение спрашивать, чтобы до работы дойти или дедов навестить! Вы задолбали нищих рабочих, которых шманают и штрафуют, когда они пожрать купить идут — сидят по углам, прячутся... А жених внучки Елицина спокойно летает... Карантин для нас, быдла? Вы там не офигели? Завтра разберём в моем телеграм канале кому что и как можно...#смолов #гадство #россия #короновирус

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Ранее Смолов рассказал, как тренировался в Москве.

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Все комментарии
Конфедерат
Конфедерат ответ Foxes (раскрыть)
сегодня в 20:10
Вперёд Лестормаш!
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 20:09
Весьма посредственный игрок ведёт себя будто он звезда мирового масштаба. А на самом деле всего лишь нататуированный гопник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:47
Знатно они повздорили ;)
ДСА
ДСА
сегодня в 19:39
Смолову нужна терапия типа Кокорин-Мамаев.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 19:37, ред.
Ни одной оштрафованной бабушки пока нет... и не будет. Они и без этого, как боязливые и послушные, займутся самоликвидацией в застенках собственных квартир, а вирус, чтобы ускорить процесс, им доставят на дом внуки, тусующиеся где попало гоп-компаниями ... и волонтёры, набранные где попало и никем не проверяемые.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:34
Катя хайпует! Лучше бы удовлетворила просьбу Александра Гордона и вернула ему фамилию.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:33
Смолову 5 тысяч это копейки
Foxes
Foxes
сегодня в 19:24
Россия матушка!
beefs
beefs
сегодня в 19:23
такова настоящая действительность
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:22
пусть радуется если совесть позволит))
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