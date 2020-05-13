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Пасулько: «„Боруссия“ просто спихнула Шюррле в „Спартак“»

13 мая 2020, 13:52

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Виктор Пасулько поделился своей точкой зрения на результаты игры арендованного у «Боруссии» Д полузащитника Андре Шюррле. В конце сезона он вернется в немецкий клуб.

За карьерой Шюррле следил внимательно и отметил для себя, что ни в одном клубе, ни в Германии, ни в Англии, он не играл на звездном уровне больше, чем один сезон. Еще осенью высказывал предположение, что и в Москве Андре вряд ли заиграет. Не тот это парень, чтобы преодолевать все сложности, связанные с адаптацией в новом клубе и новой стране. Он ведь ни русского языка, ни российской ментальности не знает.

Менеджеры дортмундской «Боруссии» просто спихнули ненужного им футболиста в «Спартак». Тем более что резюме у Шюррле подходящее. Чемпион мира все-таки! И при этом никто не вспоминает, что в команду Йоахима Лева Шюррле попал во многом благодаря стечению обстоятельств.

Ранее своим мнением о Шюррле поделился капитан «Спартака» Георгий Джикия

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Все комментарии
4RT
4RT
13 мая в 17:45
Первые его игры все охали,теперь скулят
Сп62
Сп62
13 мая в 17:12
Повторю слова ЧиП. Начало было действительно лихим. А затем простуда, травмы. Надо быть объективным.
blitz
blitz
13 мая в 16:48
Спихнули неликвид свиньям.
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 16:27
Это уж точно! Как ненужный балласт) Впрочем, в Спартаке, в основном, такие и играют.
SHMEL
SHMEL
13 мая в 15:33, ред.
Еще один камень в огрод Цорна от старого ...спартаковца.
makkie
makkie
13 мая в 14:51
Теперь вернётся обратно в Боруссию, а боссы будут думать, что делать с Андре дальше?
Сдаётся мне, что он скоро карьеру завершит. Деньжат заработал, особых успехов в футболе сейчас нет, еще и жена на веганство подсадила.
Песенка Шюррле спета.!
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 14:38
Шюррле зато побывал в эскадрильи сбитых лётчиков, находящейся в окрестностях Тарасовки. Гыгыгы
КЭТиК
КЭТиК
13 мая в 14:35
Умеют немцы работать.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
13 мая в 14:32
Ага, молодцы. "Спихнули" Филиппа и Шюррле, оставив в начале сезона абсолютно деревянного Бруун Ларсена, а зимой спихнув и его. И теперь, особенно при регулярных травмах Ройса и Брандта, некем заменить мелкого раздолбая Санчо, когда он фигнёй начинает заниматься вместо игры. Кроме, разве что, абсолютно сырым Рейной.
ЧиП
ЧиП
13 мая в 14:15
Не ну по началу, все выглядело очень не плохо ⚽
viv
viv
13 мая в 14:12
А как спартачи радовались когда подписали Шюррле....
Великолепный
Великолепный
13 мая в 14:02, ред.
По факту Шюррле развел Лёню Киевского.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 14:01
ну тут скорее финансовые схемы!!)))
LOpp
LOpp
13 мая в 13:59
Шюррле даже в плохой форме на много сильнее большинства игроков РПЛ. Травмы одолели.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 13:55
Правильный диагноз.
mihaluch
mihaluch
13 мая в 13:54
Шюррле ушёл добровольно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 13:53
Так онр и было...
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