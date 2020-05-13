Пасулько: «„Боруссия“ просто спихнула Шюррле в „Спартак“»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР поделился своей точкой зрения на результаты игры арендованного у «Боруссии» Д полузащитника . В конце сезона он вернется в немецкий клуб.

За карьерой Шюррле следил внимательно и отметил для себя, что ни в одном клубе, ни в Германии, ни в Англии, он не играл на звездном уровне больше, чем один сезон. Еще осенью высказывал предположение, что и в Москве Андре вряд ли заиграет. Не тот это парень, чтобы преодолевать все сложности, связанные с адаптацией в новом клубе и новой стране. Он ведь ни русского языка, ни российской ментальности не знает.

Менеджеры дортмундской «Боруссии» просто спихнули ненужного им футболиста в «Спартак». Тем более что резюме у Шюррле подходящее. Чемпион мира все-таки! И при этом никто не вспоминает, что в команду Йоахима Лева Шюррле попал во многом благодаря стечению обстоятельств.