Сенников: «Не думаю, что „Зенит“ хочет менять тренера»

Бывший российский футболист прокомментировал ситуацию с продлением контракта главного тренера «Зенита» .

Я не думаю, что руководство «Зенита» хочет назначить нового тренера. Команда идёт на первом месте, и зачем в таких тяжёлых условиях что-то рушить, что-то менять? Если у сторон есть какие-то вопросы по контракту, то сейчас, в отсутствие матчей и тренировок, самое время, чтобы всё обсудить и прийти к консенсусу. Скорее всего, там просто небольшие разногласия в плане каких-то условий, и они решаемы.