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Сенников: «Не думаю, что „Зенит“ хочет менять тренера»

13 мая 2020, 10:48

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию с продлением контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака

Я не думаю, что руководство «Зенита» хочет назначить нового тренера. Команда идёт на первом месте, и зачем в таких тяжёлых условиях что-то рушить, что-то менять? Если у сторон есть какие-то вопросы по контракту, то сейчас, в отсутствие матчей и тренировок, самое время, чтобы всё обсудить и прийти к консенсусу. Скорее всего, там просто небольшие разногласия в плане каких-то условий, и они решаемы.

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tuman960
tuman960
13 мая в 12:03
а думать надо Сенников,хоть ты и футболист тем более бывший!!!Эксперимент ,с назначением Семака, крайне неудачный и клуб становится чемпионом не благодаря ,а вопреки нему!!!У Зенита просто НЕТ главного тренера уже 2 года!!!!
Footbolista
Footbolista
13 мая в 11:36
Чего его менять?)...такой "колхозник" для зенита самое то...
ОПС
ОПС
13 мая в 11:20, ред.
У нас все возможно. Сегодня одно, завтра другое.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 11:12
это только газовый барон знает)))
cska vperiod
cska vperiod
13 мая в 11:08
Что это вдруг разговор затеяли, дыма без огня не бывает.
ДСА
ДСА
13 мая в 11:07
Просто уменьшили зарплату и всё.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
13 мая в 10:56
Он лучше ещё судеек прикупит
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