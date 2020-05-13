Юран: «Думаю, большинство клубов не против досрочно завершить чемпионат»

Главный тренер «Химок» высказался на тему того, стоит ли доигрывать сезон чемпионата России, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Для начала давайте вспомним, сколько футболисты уже находятся на карантине без движения. Месяц? Два? Они могут качать пресс и руки, приседать, но это не футбольные упражнения, не профессиональная подготовка. На мой взгляд, им нужен минимум месяц, чтобы подойти к возобновлению турнира в оптимальном состоянии. И то этого недостаточно после двух месяцев простоя. Давайте для начала подумаем о здоровье футболистов. Во-первых, есть риск заражения коронавирусом. Во-вторых, я убежден, что из-за недостатка времени на подготовку повысится травматичность — организм просто не будет готов.

Да, это игра на износ. Футболисты рискуют получить повреждение и закончить карьеру. Когда начнётся чемпионат, они не будут готовы даже на 80%. В обычной ситуации после перерыва спортсмены нормально переносят нагрузки, но в таких случаях речь идет о календаре с одним матчем в неделю, а не о встречах через два дня на третий.

Люди сыграют одну-две встречи — и пойдут травмы. Тогда все это окажется просто бессмысленным. Кроме того, перед матчами футболисты будут испытывать напряжение. Это же не контрольные встречи, когда можно не выкладываться на 100%, а тренер делает по шесть-семь замен, а иногда меняет и весь состав, чтобы поберечь исполнителей. В официальной игре все иначе. На поле идет постоянная борьба, что чревато разрывами связок и повреждениями голеностопов, если ты физически не готов.

Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм. Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают ломаться. Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку. Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят.

Или давайте представим ситуацию, при которой кто-то подхватит коронавирус уже после возобновления сезона. Команде снова придётся изолироваться. Дальше ей предстоит снятие с турнира? Тогда зачем это все? Поэтому, на мой взгляд, не нужно возобновлять сезон для галочки и подвергать футболистов риску. Считаю, игра в данном случае не стоит свеч.

Владелец «Спартака» Леонид Федун еще несколько недель назад призывал к окончанию сезона, хотя красно-белые могли бы побороться за попадание в Лигу Европы. Это ведь о чем-то да говорит! Поэтому я считаю, что стоит зафиксировать таблицу как она есть. Затем дождаться более спокойной обстановки, когда пандемия пойдет на спад. Уверен, в июне уже потихоньку можно будет возобновлять тренировки, начинать готовиться к следующему сезону. Мне кажется, большинство клубов не против досрочного завершения сезона. Но последнее слово остается за руководством лиги.