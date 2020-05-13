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Юран: «Думаю, большинство клубов не против досрочно завершить чемпионат»

13 мая 2020, 13:43

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался на тему того, стоит ли доигрывать сезон чемпионата России, прерванный из-за пандемии коронавируса.

Для начала давайте вспомним, сколько футболисты уже находятся на карантине без движения. Месяц? Два? Они могут качать пресс и руки, приседать, но это не футбольные упражнения, не профессиональная подготовка. На мой взгляд, им нужен минимум месяц, чтобы подойти к возобновлению турнира в оптимальном состоянии. И то этого недостаточно после двух месяцев простоя. Давайте для начала подумаем о здоровье футболистов. Во-первых, есть риск заражения коронавирусом. Во-вторых, я убежден, что из-за недостатка времени на подготовку повысится травматичность — организм просто не будет готов.

Да, это игра на износ. Футболисты рискуют получить повреждение и закончить карьеру. Когда начнётся чемпионат, они не будут готовы даже на 80%. В обычной ситуации после перерыва спортсмены нормально переносят нагрузки, но в таких случаях речь идет о календаре с одним матчем в неделю, а не о встречах через два дня на третий.

Люди сыграют одну-две встречи — и пойдут травмы. Тогда все это окажется просто бессмысленным. Кроме того, перед матчами футболисты будут испытывать напряжение. Это же не контрольные встречи, когда можно не выкладываться на 100%, а тренер делает по шесть-семь замен, а иногда меняет и весь состав, чтобы поберечь исполнителей. В официальной игре все иначе. На поле идет постоянная борьба, что чревато разрывами связок и повреждениями голеностопов, если ты физически не готов.

Конечно, решать не мне, но, на мой взгляд, это неоправданный риск для футболистов. Здесь и пандемия, и череда травм. Часто можно заметить: если у какой-то команды есть пробелы в подготовке, игроки начинают ломаться. Если сезон возобновят в ближайшее время, дадут всего две-три недели на подготовку. Этого недостаточно, чтобы вывести команды на должный уровень после изоляции. И меня эти два фактора очень беспокоят.

Или давайте представим ситуацию, при которой кто-то подхватит коронавирус уже после возобновления сезона. Команде снова придётся изолироваться. Дальше ей предстоит снятие с турнира? Тогда зачем это все? Поэтому, на мой взгляд, не нужно возобновлять сезон для галочки и подвергать футболистов риску. Считаю, игра в данном случае не стоит свеч.

Владелец «Спартака» Леонид Федун еще несколько недель назад призывал к окончанию сезона, хотя красно-белые могли бы побороться за попадание в Лигу Европы. Это ведь о чем-то да говорит! Поэтому я считаю, что стоит зафиксировать таблицу как она есть. Затем дождаться более спокойной обстановки, когда пандемия пойдет на спад. Уверен, в июне уже потихоньку можно будет возобновлять тренировки, начинать готовиться к следующему сезону. Мне кажется, большинство клубов не против досрочного завершения сезона. Но последнее слово остается за руководством лиги.

Ранее Юран прокомментировал решение досрочно завершить текущий сезон ФНЛ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 18:20
Им лишь бы в отпуск быстрее смыться
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
13 мая в 15:40
Кто бы мог подумать,что такое произойдет.Футбол был отлушиной для нас,на душе тоскливо и стремно.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
13 мая в 15:38
Доиграть не реально.Где? В каком городе? Кому это надо? Но решение какое-нибудь принимать надо,контракты заканчиваются,многое клубы на исдохе в материальном плане,надо решать скорее,а то посыпятся клубы.
viv
viv
13 мая в 14:09, ред.
А ведь Юран прав....как бы нам всем не хотелось поскорее увидеть футбол...
Leha-ha50
Leha-ha50
13 мая в 13:52
Эх, Серега. Боишься что скинут вас со второго места, потому и запричитал.
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 13:46, ред.
думаю ты просто ждёшь назначения на повышение в классе так как заслужить его не можешь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 13:43
Все середняки против...
beefs
beefs
13 мая в 13:43
конечно есть и такие
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