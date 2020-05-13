Чадиковски: «Николич для „Локомотива“ — это хороший выбор»

Бывший футболист «Зенита» Драган Чадиковски прокомментировал слухи о том, что может возглавить «Локомотив».

Мы знакомы. Марко отличный человек и очень хороший тренер. Считаю, ему надо дать шанс поработать в клубе такого качества, как «Локомотив». Могу сказать, что именно Николич вывел «Партизан» на самый высокий уровень, он понимает футбол, умеет общаться с игроками, поэтому, полагаю, добьется успеха и в России.

Словом, для «Локомотива» это хороший выбор. Желаю Николичу успехов, и чтобы в роли главного тренера «Локомотива» он всегда был на втором месте! Почему? Потому что чемпион в России только один — «Зенит».