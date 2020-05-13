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Чадиковски: «Николич для „Локомотива“ — это хороший выбор»

13 мая 2020, 13:48

Бывший футболист «Зенита» Драган Чадиковски прокомментировал слухи о том, что Марко Николич может возглавить «Локомотив»

Мы знакомы. Марко отличный человек и очень хороший тренер. Считаю, ему надо дать шанс поработать в клубе такого качества, как «Локомотив». Могу сказать, что именно Николич вывел «Партизан» на самый высокий уровень, он понимает футбол, умеет общаться с игроками, поэтому, полагаю, добьется успеха и в России.

Словом, для «Локомотива» это хороший выбор. Желаю Николичу успехов, и чтобы в роли главного тренера «Локомотива» он всегда был на втором месте! Почему? Потому что чемпион в России только один — «Зенит».

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dino-hsv
dino-hsv
13 мая в 14:45
"умеет общаться с игроками"

"14 апреля Николич был дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на 1500 евро, после того как оскорбил игрока своей команды на расисткой почве несколькими днями ранее"

и не поспоришь ведь :)
За адекватность
За адекватность
13 мая в 14:28
Ворон ворону глаз не выклюет. "Словом, для «Локомотива» это хороший выбор." Хороший выбор, и главное справедливый это продлить Палыча, так как в плане спортивных результатов с "Локо" к нему вопросов нет. ЛЧ то такое, не по силам ноша для наших клубов, но казну то пополнили. Подождем официального решения. А таких Николичей, которым можно дать шанс, на мой субъективный взгляд, на Балканах вагон и маленькая тележка.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
13 мая в 14:01
Последней фразой,он полностью охарактеризовал себя как недалёкое создание.Было бы это написано сначала текста,дальше бы не читал...
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 13:51
в команде гнид прибавилось))))
shlomo
shlomo
13 мая в 13:49
Посмотрим по игре...
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