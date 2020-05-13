Норманн: «Если меня позовут в МЮ, то всё равно останусь в „Ростове“»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» в прошедшее зимнее трансферное окно.

Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте.