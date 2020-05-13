Норманн: «Если меня позовут в МЮ, то всё равно останусь в „Ростове“»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» в прошедшее зимнее трансферное окно.
Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте.
Но если МЮ все же позовет? То я останусь здесь, в «Ростове». Моя мечта — выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Ради этого лично я и все парни в команде работаем каждый день.
Норманн хоть и не звезда, но выделяется на общем фоне.
А где гарантии, что он будет играть в МЮ? Там и более именитые игроки сидят на лавке.
Норманн хоть и не звезда, но выделяется на общем фоне.
А где гарантии, что он будет играть в МЮ? Там и более именитые игроки сидят на лавке.
Там слух-то был только из-за одной национальности с Гуннаром и всё. Это максимум, что связывало ростовского опорника с МЮ.
Там слух-то был только из-за одной национальности с Гуннаром и всё. Это максимум, что связывало ростовского опорника с МЮ.