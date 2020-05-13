ГлавнаяНовости

Норманн: «Если меня позовут в МЮ, то всё равно останусь в „Ростове“»

13 мая 2020, 13:34

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» в прошедшее зимнее трансферное окно.

Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте.

Но если МЮ все же позовет? То я останусь здесь, в «Ростове». Моя мечта — выйти на поле в матче Лиги чемпионов. Ради этого лично я и все парни в команде работаем каждый день.

Все новости
Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»
Сегодня, 00:04 Комментарии4
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134 ответ ЧиП (раскрыть)
14 мая в 02:49
Сто пудов!!!
valt134
valt134
14 мая в 02:47
Или обкурился(хорошей шмалью), или «понты»((дешевые), или после 9-го МАЯ не отошёл...
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 18:22
вот так нужно уметь прогнутся ))))))))))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
13 мая в 18:01
Он в Ростове на долго! Вот Шома скоро уйдет, может ещё пару игроков переманят другие клубы РПЛ, касаемо Норманна, он из той категории игроков что Калачёв и Гацкан, верны клубу пока не выгонят!
Санчо Панса
Санчо Панса
13 мая в 16:26
Да ладно! Сульшер наверняка лично заинтересован в услугах норвежца) Не знаю, Ростов это конечно здорово, но шанс поиграть в Манчестер Юнайтед выпадает не каждому.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 мая в 15:32
Зимой Норманном интересовались 2 европейских клуба, но МЮ среди них не было. Надо Матиасу успешно доиграть сезон в Ростове, а потом уже решать
cevin cigan
cevin cigan
13 мая в 15:00
Да ладно вы тоже....видно же,что прикалывается. Молодец, с юмором отнёсся к "утятине". Многие от таких псевдо слухов от счастья писаются.
makkie
makkie
13 мая в 14:49
Да ладно вам, сильные игроки РПЛ всегда нужны.
Норманн хоть и не звезда, но выделяется на общем фоне.
А где гарантии, что он будет играть в МЮ? Там и более именитые игроки сидят на лавке.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 мая в 14:47
Все верно. Лучше остаться с папой, чем у дьявола в опе).
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 14:32
То есть из Ростова он собирается выйти на поле в матче Лиги Чемпионов, А у МЮ значит шансов нет на Лигу Чемпионов? Гыгыгы
galem72
galem72
13 мая в 14:26
Вот это откровение. В Юнайтед просто губы начали кусать с досады, что не записали зимой этого норвежского ноунейма. ))

Там слух-то был только из-за одной национальности с Гуннаром и всё. Это максимум, что связывало ростовского опорника с МЮ.
ЧиП
ЧиП
13 мая в 14:17
Наверно давал интервью, а рядом Валера стоял на контроле😄
ЧиП
ЧиП
13 мая в 14:12
Вот парня шарахнуло! 😲
kts
kts
13 мая в 13:58
Красава
drug01
drug01
13 мая в 13:39
Решай сам как тебе важней
mihaluch
mihaluch
13 мая в 13:37
Если позовут в Спартак подумаю.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
13 мая в 13:36
Знает просто что не позовут
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100