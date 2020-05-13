Топ-7 минусов отставки Сёмина

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13 мая 2020, 20:00

«Соккер.ру» напоминает, какие опасности таит уход легенды «Локомотива».

Плюсы в отставке Сёмина могут появиться только постфактум – если новый тренер окажется свежее тактически и психологически, если сможет улучшить не столько результаты – и так высоко в таблице, как уровень футбола.

Руководство явно хочет увидеть более яркий стиль, привлекательный для фанатов и выгодный для бизнеса. Но плюсы – где-то там за горизонтом, а минусы появляются в день, когда об этом огласят официально, а это случится, похоже, уже в четверг, максимум – в пятницу.

1. Клуб покидает его создатель

Чемпионский «Локомотив» — заслуга Юрия Павловича. Без Сёмина уже пробовали, и чего предметного добились? В Лигу чемпионов вернул только Юрий Павлович, первыми в РПЛ сделал только он, ни один иностранный или местный специалист лучше «Локомотив» не настроил.

Кроме того, учитываем также опыт других команд, где наставник «больше, чем клуб». Венгера надо было уволить намного раньше, но без Арсена мгновенно лучше не стало, а без Фергюсона МЮ совсем не тот, что был раньше. Киевское «Динамо» без Лобановского тоже не стало лучше, как и «Осер» без Ги Ру. Легенд заменить сложно.

2. Усилятся позиции Кикнадзе

Если инсайдеры не врут и на совете директоров отставку Сёмина приняли единогласно, то это не очень красиво со стороны боссов клуба. Надо было хотя бы для приличия голосовать почти поровну – из уважения к легенде. А так получается, что Геркус сбрасывал Сёмина с трона, сбрасывал – сам ушел раньше, а теперь пришел Кикнадзе и победил.

Но разве менеджер показал себя с лучшей стороны в сезоне? «Локомотив» слишком часто подставлялся, руководство поступало странно, а порой – глупо, поэтому усиление позиций Кикнадзе после ухода Сёмина – вряд ли Юрий Павлович из тех, кто согласится быть свадебным генералом, не обязательно означает, что фанаты «Локомотива» получат успешную команду мечты.

3. Тренера меняют в кризис

Во всех смыслах кризис. Нет супергероя, который взял на себя удар пандемии и защищает миллионы россиян от последствий. Нет экономики, которая выдержит двойной выстрел с пушки – не только нефтяники и газовики пострадают, но и главный спонсор «Локомотива». В дни пандемии удобно менять тренера в том плане, что не будет оскорбительных баннеров – трибуны останутся пустыми еще долго.

Но вот если говорим о моменте для команды, то выбрали плохой. Во-первых, достаточно легионеров, которые не пойдут на длительное сокращение зарплат. Во-вторых, средний возраст команды высокий, следовательно, вырабатывается ресурс вот этого состава. Причем Миранчуки явно обозначили желание уйти, а если в будущем Баринов окажется или в «Зените», или в топ-5 – почти не останется крутой молодежи.

4. Выбрали странного сменщика

Похоже, что выбрали Николича, может, еще удивят? Но у «Локомотива» хватало вариантов. Можно было довериться Пашинину – помощнику Сёмина, хотя ассистент вроде как не горит желанием работать главным. Черевченко пробовали, но с тех времен стал лишь сильнее. Евсеев учит «Уфу» разрушению, поскольку такая задача, но вряд ли является тренером сугубо оборонительным.

Впрочем, кто мешал пригласить наставника, не связанного с «Локомотивом» в бытность игроком? Карпин, конечно же, не пойдет в команду, где даже с Сёминым обошлись так себе – его могли убрать до чемпионства, но теперь после двух сезонов в ЛЧ и парочки трофеев уход, который де-факто – отставка, смотрится не очень. Как и выбор в пользу Николича. Кто такой и чего достигнет в чужой лиге? Загадка.

5. Разозлили своих же фанатов

Мнение поклонников «Локомотива» никого в руководстве не интересовало. С другой стороны, на словах-то так нельзя заявлять, ведь у москвичей и так невероятно скромная и по меркам РПЛ , и по меркам стадионов в больших городах посещаемость. Да и конфликты фанатов и клуба давно стали плохой нормой – то со Смородской воевали, то с Геркусом.

Кикнадзе точно настраивает против себя персональных поклонников Сёмина, или просто людей, которые Юрия Павловича уважают. Могут отвадить от «Локомотива» тех, кто должен приносить деньги. У «железнодорожников» и так не самый передовой отдел продаж футбола как продукта – в Москве «Спартак» и ЦСКА работают успешнее, хотя чемпионами были до Сёмина, а тут на ровном месте добавляют конфликт.

6. Уход не продиктован результатами

Бесятся с жиру, ведь Сёмин идет на втором месте – и если чемпионат приостановят, зафиксировав нынешнюю таблицу, то именно «Локомотив» в третий раз подряд попадет в групповой этап Лиги чемпионов. А если повезет со жребием, как в первый раз, но команда будет лучше готова – могут даже повоевать за третье место вместо четвертого, или сподобиться на сенсацию.

Увольнять Сёмина за неудачу против «Байера», «Атлетико» и «Ювентуса» странно – слишком сложные соперники. Увольнять за второе место – еще страннее, ведь годом ранее позиция устраивала. Надеюсь, хватит ума не приплетать коронавирус – объяснять отставку заботой о безопасности и здоровье. Но вывод один: Юрий Павлович не наработал на отставку посреди сезона. А кому мало второго места – могут стать седьмыми в 2021-м и забыть о ЛЧ на много сезонов.

7. Не остается футбольных людей

У Сёмина есть минусы как у тренера, но его нельзя именовать слабым наставником. У человека три полуфинала еврокубков – два с «Локомотивом» и один с киевским «Динамо». Юрий Павлович разбирается в футболе, доказывал класс, возвращался после неудач, «Локомотив» вернул из середины таблицы на вершину.

А сейчас можем увидеть обратный процесс. Кого удивит, если «железнодорожники» будут через год там, где сейчас «Спартак»? Да никого – в первом пункте не случайно вспоминали Фергюсона. Но есть разница. Сэр Алекс хотел пожить спокойно, а Юрий Павлович не рвался на рыбалку и к внукам – моложе своего возраста, если говорим о физике и психике. Планировал работать дальше.

Если бы Сёмина убрали после неудачи на поле, то все поблагодарили бы за чемпионства и кубки, но поняли бы — такой исход справедлив. А сейчас останется осадок. Кикнадзе не влюбил в себя толпу, взял ношу спортивного директора – Юрий Павлович некоторых игроков впервые на тренировке видел. Руководитель не собрал команду, с который наставник смог бы стать чемпионом или удивить в ЛЧ , а теперь нашли крайнего.

Юрий Павлович мог уйти иначе, но «Локомотив» долго присматривался к расставанию, переминались с ноги на ногу, а теперь, похоже, проголосовали. Сёмину за все спасибо, а «Локомотив» рискует – с легендами, чтобы потом все пошло, как по маслу, лучше прощаться иначе, подготовив и отставку, и замену. А сейчас в день ухода Юрия Павловича клуб останется без главного тренера и без спортивного директора. То есть без менеджеров, от которых зависит в футболе результат.