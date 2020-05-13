ГлавнаяНовости

Агент Хинчагов: «Дзюба — хороший вариант для „Милана“»

13 мая 2020, 20:04

Агент Марат Хинчагов прокомментировал информацию о том, что «Милан» рассматривает форварда «Зенита» Артема Дзюбу в качестве замены Златану Ибрагимовичу, который может покинуть Италию этим летом. Кроме того, агент поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Барселону».

По нашим данным, «Барселона» действительно ищет игрока на позицию левого вингера с левой ногой. Более того, к нашим эксклюзивным партнёрам – компании «Cornersport Management» – обращался европейский агент с просьбой помочь найти вариант для братьев Миранчуков, но мы подобным образом не работаем.

Также по нашей информации, «Милан» действительно ищет, кем заменить Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя ещё не говорит о том, что есть полная определённость по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке.

Все новости
Тихонов: «Остановка ФНЛ — это форс-мажор»
Сегодня, 00:04 Комментарии4
Юран — о завершении сезона в ФНЛ: «Спортивный принцип был соблюдён»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Спортдир «Балтики»: «Почему о низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?»
Вчера, 23:03 Комментарии5
Радимов: «Решение возобновить РПЛ охренительное! Снимаю шляпу перед РФС»
Вчера, 22:34 Комментарии5
Агент Гурцкая: «Никакого отношения к назначению Николича в „Локо“ не имею»
Вчера, 21:38 Комментарии4
Евсеев: «15 мая назову днём российского футбола! Болельщики заждались»
Вчера, 20:52 ФотоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
14 мая в 18:58
Оба не потянут. Но вряд ли они они в каких-то необъятных сверхрасширенных списках, все таки в Лиге Чемпионов забивали
шацк
шацк
14 мая в 08:31
Миранчука в Барсу, Дзюбу в Милан, а Черчесова в Ливерпуль? Не надоело крякать...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
14 мая в 01:51
или как боров и мясник...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 мая в 01:35
Миранчук по-моложе...в поиске...самое время ехать...бороздить поля забугорных арен.....
Дзюбе уж почти 32....и он не в поиске...он уже нашёл своё место...и не покинет данную зону комфорта...
А вообще...разговоры ни о чём...
Лимиту уж 14 лет...и каждую весну слухи пачками отправляют отечественных игроков за границу.....только по факту никто не едет....уехал один Головин....(Черышев не в счёт..он с 6-ти лет в Испании живёт).......
nikoladolgov
nikoladolgov
13 мая в 23:53
Ну все , Россия в перде ....
ЮЗИК
ЮЗИК
13 мая в 23:21
Как говорил Станиславский НЕ ВЕРЮ !
SHMEL
SHMEL
13 мая в 22:59
А смысл Дзюбе уезжать? В зарплате наверняка потеряет, как сложится дальнейшая карьера не понятно. А в Питере всё на мази.
И еще из статьи понял, что Миранчуками не интересуются, а подыскивают им подходяие варианты - парни на выданье
Ozabot
Ozabot
13 мая в 22:54
«Милан» — любимая тема агентов, пытающихся порекламировать своих подопечных в надежде заработать денег.
Клуб именитый, но кризисный. Вот они и распускают сплетни, чтобы хотя кто-то из Серии Б купил их товар.
Газпром Арена
Газпром Арена
13 мая в 22:14
Дзюбу очень многие клубы хотели бы видеть, но он будет побеждать в Зените!
ermak6848
ermak6848
13 мая в 21:50
Артёму пока не плохо и в фк ЗЕНИТ....
Сп62
Сп62
13 мая в 21:42
Мы же не знаем реакцию руководства Милана на данный вариант. Может они просто посмеялись и тут же забыли.
Литейный 4
Литейный 4
13 мая в 21:38
Дзюба затерялся в этих десятках претендентов. Гыгыгы
112910415
112910415
13 мая в 21:21
нет, не потеряет Россия звезду
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
13 мая в 21:15, ред.
Дзюба и Милан не совместимы. Это все равно, что дрова и 🔥 огонь.
Ravshan878
Ravshan878 ответ VABANK (раскрыть)
13 мая в 20:42
Пардон. Начинающий.Ему срочно психотерапевту из Милана. 🧐.
Ravshan878
Ravshan878 ответ VABANK (раскрыть)
13 мая в 20:39
Точно сайгак шизофрения.👳‍♂️.)))
VAN ARM
VAN ARM
13 мая в 20:38
даже страшусь понять для чего он нужен))) хоть не в жертву же принесут)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 мая в 20:31
Толково все разложил...
волгодон 2
волгодон 2
13 мая в 20:28
Что называется,добить полумертвый Милан осиновым колом.
VABANK
VABANK
13 мая в 20:25
Повальная шизофрения у агентов...))
Legend 6
Legend 6
13 мая в 20:17
Так смешно читать про Дзюбу в Милане😂😂😂
Я его вижу максимум на скамейке запасный с кульком семечек.😂😂😂
Вы еще скажите что он в Ювентус перейдет. Там он будет правой рукой Сарри. В обязанности входит ж...пу почесать и электронную сигарету подкурить.
shlomo
shlomo
13 мая в 20:05
Корона ударила по мозгам....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100