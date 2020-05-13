Агент Хинчагов: «Дзюба — хороший вариант для „Милана“»

Агент Марат Хинчагов прокомментировал информацию о том, что «Милан» рассматривает форварда «Зенита» в качестве замены , который может покинуть Италию этим летом. Кроме того, агент поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Локомотива» в «Барселону».

По нашим данным, «Барселона» действительно ищет игрока на позицию левого вингера с левой ногой. Более того, к нашим эксклюзивным партнёрам – компании «Cornersport Management» – обращался европейский агент с просьбой помочь найти вариант для братьев Миранчуков, но мы подобным образом не работаем.

Также по нашей информации, «Милан» действительно ищет, кем заменить Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя ещё не говорит о том, что есть полная определённость по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке.