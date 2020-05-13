Агент Хинчагов: «Дзюба — хороший вариант для „Милана“»

Агент Марат Хинчагов прокомментировал информацию о том, что «Милан» рассматривает форварда «Зенита» Артема Дзюбу в качестве замены Златану Ибрагимовичу, который может покинуть Италию этим летом. Кроме того, агент поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Барселону».
По нашим данным, «Барселона» действительно ищет игрока на позицию левого вингера с левой ногой. Более того, к нашим эксклюзивным партнёрам – компании «Cornersport Management» – обращался европейский агент с просьбой помочь найти вариант для братьев Миранчуков, но мы подобным образом не работаем.
Также по нашей информации, «Милан» действительно ищет, кем заменить Ибрагимовича. Дзюба — очень хороший для них вариант, но нужно понимать, что, как и в случае с Миранчуками, в шорт-лист этих клубов входят десятки футболистов на каждую позицию. Нахождение в списках — это только первый этап. И даже официальный запрос клуба покупателя ещё не говорит о том, что есть полная определённость по кандидату. Сейчас это больше похоже на разогрев рынка и привлечение внимания футбольных клубов к конкретным опциям, которые сейчас есть на рынке.
Дзюбе уж почти 32....и он не в поиске...он уже нашёл своё место...и не покинет данную зону комфорта...
А вообще...разговоры ни о чём...
Лимиту уж 14 лет...и каждую весну слухи пачками отправляют отечественных игроков за границу.....только по факту никто не едет....уехал один Головин....(Черышев не в счёт..он с 6-ти лет в Испании живёт).......
Дзюбе уж почти 32....и он не в поиске...он уже нашёл своё место...и не покинет данную зону комфорта...
А вообще...разговоры ни о чём...
Лимиту уж 14 лет...и каждую весну слухи пачками отправляют отечественных игроков за границу.....только по факту никто не едет....уехал один Головин....(Черышев не в счёт..он с 6-ти лет в Испании живёт).......
И еще из статьи понял, что Миранчуками не интересуются, а подыскивают им подходяие варианты - парни на выданье
И еще из статьи понял, что Миранчуками не интересуются, а подыскивают им подходяие варианты - парни на выданье
Клуб именитый, но кризисный. Вот они и распускают сплетни, чтобы хотя кто-то из Серии Б купил их товар.
Клуб именитый, но кризисный. Вот они и распускают сплетни, чтобы хотя кто-то из Серии Б купил их товар.
Я его вижу максимум на скамейке запасный с кульком семечек.😂😂😂
Вы еще скажите что он в Ювентус перейдет. Там он будет правой рукой Сарри. В обязанности входит ж...пу почесать и электронную сигарету подкурить.
Я его вижу максимум на скамейке запасный с кульком семечек.😂😂😂
Вы еще скажите что он в Ювентус перейдет. Там он будет правой рукой Сарри. В обязанности входит ж...пу почесать и электронную сигарету подкурить.