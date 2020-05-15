Ганчаренко: «Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в своем инстаграме поддержал экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, с которым клуб не стал продлевать контракт:
Хороший человек и тренер!!! Удачи, Юрий Палыч!
Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в своем инстаграме поддержал экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, с которым клуб не стал продлевать контракт:
Хороший человек и тренер!!! Удачи, Юрий Палыч!
Впрочем, от Локо там осталось одно название - рулят Кикнадзе, Мещеряковы и Белозёровы.
Впрочем, от Локо там осталось одно название - рулят Кикнадзе, Мещеряковы и Белозёровы.