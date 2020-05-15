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Ганчаренко: «Хороший человек и тренер! Удачи, Юрий Палыч!»

сегодня, 12:27

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в своем инстаграме поддержал экс-наставника «Локомотива» Юрия Сёмина, с которым клуб не стал продлевать контракт:

Хороший человек и тренер!!! Удачи, Юрий Палыч!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:32
держись, Тренер !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:48
Без Палыча, мечты Гинера, сбываются!
makkie
makkie
сегодня в 13:08
Не заслужил ЮрПалыч такого отношения к себе со стороны Локо.
Впрочем, от Локо там осталось одно название - рулят Кикнадзе, Мещеряковы и Белозёровы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:52
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:39
Вряд ли найдёшь нормального человека плохо отзываюшегося про Палыча.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:29
Все поддерживают Палыча в этой подковерной игре.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:28
Полностью согласен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:28
Все жалеют Палыча...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:28
и все так считают))
348nezjq4rr6
348nezjq4rr6
сегодня в 12:28
Всего хорошего Семину.
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