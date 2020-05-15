Чугайнов — о Николиче: «Россия — специфическая страна, где трудно работать»

Бывший капитан «Локомотива» поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» :

У нас специфическая страна, где может работать не каждый. И примеров тут масса. Как Николич сможет адаптироваться к России, к нашему чемпионату, к нашим условиям — от этого и зависит, каких результатов он добьется.

Николич — серб, так что по менталитету он, возможно, нам близок. Это, конечно, говорит в его пользу, а дальше — посмотрим. Не зря же существует поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Естественно, что каждый руководитель ищет себе более удобного тренера. Да, возможно, западные специалисты требовательнее, что ли. Попробуй тем же Хиддинку или Капелло что-то сказать, но не сделать. Согласитесь, такая ситуация маловероятна.