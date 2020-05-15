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Чугайнов — о Николиче: «Россия — специфическая страна, где трудно работать»

сегодня, 10:52

Бывший капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о новом главном тренере «железнодорожников» Марко Николиче:

У нас специфическая страна, где может работать не каждый. И примеров тут масса. Как Николич сможет адаптироваться к России, к нашему чемпионату, к нашим условиям — от этого и зависит, каких результатов он добьется.

Николич — серб, так что по менталитету он, возможно, нам близок. Это, конечно, говорит в его пользу, а дальше — посмотрим. Не зря же существует поговорка: «Что русскому хорошо, то немцу смерть».

Естественно, что каждый руководитель ищет себе более удобного тренера. Да, возможно, западные специалисты требовательнее, что ли. Попробуй тем же Хиддинку или Капелло что-то сказать, но не сделать. Согласитесь, такая ситуация маловероятна.

Ранее Чугайнов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с Юрием Сёминым.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:51
Ни один иностранный тренер ничего не добился в России кроме Гус Иваныча.
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 11:12
У него и послужной список 62о!Да и скандалы)
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:04
Россия специфическая страна...а РЖД это страна в стране...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
Скоро погонят вместе с кикнадзе...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:02
неустойку свою получит и свалит)))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:00
Не долго будет работать - сольют
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