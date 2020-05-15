Чугайнов: «Думаю, что Сёмин ещё может вернуться в „Локомотив“»

Бывший капитан «Локомотива» прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером :

Что тут комментировать? Во-первых, мы с вами никогда не узнаем всей правды. Мы можем обсуждать только результат, который давал Сёмин, но многое остается за кадром. Видимо, сложились такие разногласия между руководством и Юрием Палычем, что контракт не хотят продлевать. Вот и все.

Руководство должно приводить хоть какие-то аргументы. Например, сказать: «Мы не сошлись в цене» или: «Мы не сошлись по условиям контракта». Просто это странно, согласитесь, что значит — не хотим продлевать Сёмина? Какую-то позицию по этому поводу надо озвучить. Что-то типа: «Мы хотим двигаться дальше. Хотим от нового тренера того-то и того-то». Просто объявить это, чтобы мы понимали, от чего клуб отталкивается и к чему идет.

На мой взгляд, было бы логично, чтобы руководство дало по этому поводу какое-то объяснение. Потому что Юрий Палыч в «Локомотиве» с 1986 года, на всякий случай. Да, с перерывами, но никто не будет отрицать, что при Сёмине и Филатове (не могу не назвать и его фамилию) создавался «Локомотив». Мы начинали играть, когда еще и болельщиков-то не было. Но они потом появились, и это все в том числе заслуга Юрия Палыча.

Я никого не идеализирую и не обвиняю. Но мне кажется, что свою позицию нужно как-то объяснять. Тогда и народу будет понятнее. И протестов, возможно, лишних не будет.

Не стану этого исключать, что Сёмин еще вернется в клуб. Юрий Палыч, дай Бог ему здоровья, в хорошей форме, я приходил на игры, видел, как он двигается. Так что все возможно. По движению — точно все нормально, бегает по бровке, в стартовой скорости ничуть не потерял.