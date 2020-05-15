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Р. Билялетдинов: «Сёмин финишировал с путёвкой в Лигу чемпионов»

сегодня, 05:54

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение московского клуба расстаться с Юрием Сёминым. «Локомотив» не стал продлевать контракт с 73-летним специалистом и назначил новым главным тренером команды Марко Николича.

У команды отличные результаты, не верю, что чемпионат будет доигран, так что Сёмин финишировал с путёвкой в Лигу чемпионов. Может быть, кто-то придрался к возрасту Юрия Павловича. Мол, 73 года, уже пора на покой. Знаете, кому-то и в 33 пора, а кто-то в 73 ещё в полном порядке. Вон Никита Павлович Симонян (Прим. — первый вице-президент РФС) уже за 90 перешагнул, но это не мешает ему продолжать работать. Понятно, что у него совершенно другой функционал, но всё же. Семину возраст точно не мешал. Это видно и внешне по нему самому, и по его достижениям.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:57
Симонян как мумия или памятник сидит и работает...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:09
Вася рулит себе в карман(
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:36
а толку
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:15
Симонян не удачный пример.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 06:07
Идиоты типа кикнадзы этого не замечают
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