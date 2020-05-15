Р. Билялетдинов: «Сёмин финишировал с путёвкой в Лигу чемпионов»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал решение московского клуба расстаться с . «Локомотив» не стал продлевать контракт с 73-летним специалистом и назначил новым главным тренером команды Марко Николича.

У команды отличные результаты, не верю, что чемпионат будет доигран, так что Сёмин финишировал с путёвкой в Лигу чемпионов. Может быть, кто-то придрался к возрасту Юрия Павловича. Мол, 73 года, уже пора на покой. Знаете, кому-то и в 33 пора, а кто-то в 73 ещё в полном порядке. Вон Никита Павлович Симонян (Прим. — первый вице-президент РФС ) уже за 90 перешагнул, но это не мешает ему продолжать работать. Понятно, что у него совершенно другой функционал, но всё же. Семину возраст точно не мешал. Это видно и внешне по нему самому, и по его достижениям.