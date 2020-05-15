Барбоза: «Уверен, что Сёмин без работы не останется»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Локомотив» не стал продлевать контракт с главным тренером и назначил нового наставника.

«Локомотив» убирает тренера, который недавно выиграл чемпионство, постоянно брал трофеи и имел шансы завоевать золото в этом сезоне. Для меня такое решение — загадка. Понятно, что здесь нет никакой спортивной составляющей. Если не остаётся тренер, который приводил клуб к чемпионству и успехам в других национальных турнирах, то получается, что его преемник должен выигрывать Лигу чемпионов. В ином случае он должен будет уйти, правильно? Иначе как ещё определить критерий успешной работы?

Палыч — легенда клуба, но это не тот человек, который когда-то давно что-то выиграл — Сёмин давал результат здесь и сейчас. Уверен, что он не останется без работы. Но вопрос, захочет ли он сам трудиться где-то ещё, кроме «Локомотива».