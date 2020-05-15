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Барбоза: «Уверен, что Сёмин без работы не останется»

сегодня, 02:30

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал новость о том, что «Локомотив» не стал продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым и назначил нового наставника.

«Локомотив» убирает тренера, который недавно выиграл чемпионство, постоянно брал трофеи и имел шансы завоевать золото в этом сезоне. Для меня такое решение — загадка. Понятно, что здесь нет никакой спортивной составляющей. Если не остаётся тренер, который приводил клуб к чемпионству и успехам в других национальных турнирах, то получается, что его преемник должен выигрывать Лигу чемпионов. В ином случае он должен будет уйти, правильно? Иначе как ещё определить критерий успешной работы?

Палыч — легенда клуба, но это не тот человек, который когда-то давно что-то выиграл — Сёмин давал результат здесь и сейчас. Уверен, что он не останется без работы. Но вопрос, захочет ли он сам трудиться где-то ещё, кроме «Локомотива».

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Живодёр
Живодёр
сегодня в 06:43, ред.
Может дегустатором коньячных напитков пристроиться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:25
ДСА
ДСА
сегодня в 04:55
Может Сёмин больше и тренировать не захочет, как Романцев.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:25
Палыч станет экспертом.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 03:04
Енисею нужен стоящий тренер. Добро пожаловать!
8rfsh6b952vr
8rfsh6b952vr
сегодня в 02:36
В этом даже сомнений нет
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