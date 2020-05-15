Мещеряков: «Предложили Сёмину стать почётным главным тренером „Локо“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после новости об уходе с поста главного тренера команды заявил, что 73-летнему специалисту была предложена почётная должность в клубе. Руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с Сёминым и назначить новым наставником Марко Николича.

Ему было сделано предложение стать почётным главным тренером клуба. Во-первых, это уважение к Юрию Павловичу, учитывая, что мы предложили присвоить академии его имя. Во-вторых, есть очень много проектов с детско-юношеским футболом, таких как «Локобол», другие, в том числе и региональные, проекты. То есть это вопрос взаимодействия с региональными тренерами и передачи своего громадного опыта максимальному количеству тренеров, которые так или иначе взаимодействуют с «Локомотивом», с РФСО «Локомотив» и участвуют в наших многочисленных проектах.