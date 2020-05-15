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Мещеряков: «Предложили Сёмину стать почётным главным тренером „Локо“»

сегодня, 03:56

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после новости об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды заявил, что 73-летнему специалисту была предложена почётная должность в клубе. Руководство «Локомотива» решило не продлевать контракт с Сёминым и назначить новым наставником Марко Николича.

Ему было сделано предложение стать почётным главным тренером клуба. Во-первых, это уважение к Юрию Павловичу, учитывая, что мы предложили присвоить академии его имя. Во-вторых, есть очень много проектов с детско-юношеским футболом, таких как «Локобол», другие, в том числе и региональные, проекты. То есть это вопрос взаимодействия с региональными тренерами и передачи своего громадного опыта максимальному количеству тренеров, которые так или иначе взаимодействуют с «Локомотивом», с РФСО «Локомотив» и участвуют в наших многочисленных проектах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:08
и это прямое издевательство !
нет такого поста в штатном расписании ... неизвестны функции и уровень подчинённости ...
однозначно, издевательство
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 07:49
И в рамочку портрет. Гыгыгы
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 07:43, ред.
да это подобным креслодавам,как мещеряков по ... какую должность занимать! вы ж дуболомы не понимаете,что Палыч живёт футболом! Распусти совет никчемных директоров-хуже не будет, а вот без Сёмина поезд боюсь застрянет на запасных путях
beefs
beefs
сегодня в 04:53
Это что мячики подавать?
shlomo
shlomo
сегодня в 04:48
Свадебный генерал.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:22
Не красиво то, что за спиной Палыча вели переговоры, вот это и есть не уважение к человеку, который сделал очень много для Локо, а всё остальное, почётный, непочётный до одного места. Палычу здоровья, всегда бодрого настроения, не унывать, он легенда не только Локо но и всего советского и российского футбола.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:13
Палычу предложили стать почётным пенсионером.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:12
Почетный генерал.
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