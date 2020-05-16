«РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Фрайбургом»

В матче 26-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом»
В турнирной таблице «быки» располагаются на третьей строчке (51 очко), «Фрайбург» подымается на седьмую строчку (37 очков).
Лейпциг, стадион Ред Булл Арена
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 1:1 (0:1)
Голы: Поульсен 77 — Гульде 34
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Лукман 46), Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер, Адамс (Забитцер 69), Нкунку (Шик 81), Кампль, Анхелиньо, Вернер, Поульсен
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Лиенхарт, Хайнц, Шмид (Шлоттербек 90), Кох, Хефлер, Гюнтер, Саллай (Хелер 61), Грифо (Вальдшмидт 68), Петерсен (Хаберер 68)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждения: Саллай 24
Судья: Грефе Мануэль.
В параллельном матче «Боруссия» Д разгромила «Шальке».