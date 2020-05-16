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«РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Фрайбургом»

сегодня, 18:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

В матче 26-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Фрайбургом»

В турнирной таблице «быки» располагаются на третьей строчке (51 очко), «Фрайбург» подымается на седьмую строчку (37 очков).

Лейпциг, стадион Ред Булл Арена

«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» 1:1 (0:1)
Голы: Поульсен 77Гульде 34

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Лукман 46), Клостерманн, Хальстенберг, Лаймер, Адамс (Забитцер 69), Нкунку (Шик 81), Кампль, Анхелиньо, Вернер, Поульсен
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Лиенхарт, Хайнц, Шмид (Шлоттербек 90), Кох, Хефлер, Гюнтер, Саллай (Хелер 61), Грифо (Вальдшмидт 68), Петерсен (Хаберер 68)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

Предупреждения: Саллай 24

Судья: Грефе Мануэль.

В параллельном матче «Боруссия» Д разгромила «Шальке».

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
сегодня в 20:15
жаль, что не выиграли.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:42
Эх Фрайбург чуть чуть ,ставочка сгорела
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:40
Стабильности Лейпцигу весь сезон не хватает.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:35
Скорее Фрайбург потерял
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:33
в концовке Фрайбург мог даже выиграть
Abris
Abris
сегодня в 18:30
Так иногда бывает.
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