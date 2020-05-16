«Герта» в гостях разгромила «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в домашнем поединке 26-го тура Бундеслиги уступил «Герте». «Деревенские» (35 очков) занимают девятое место, берлинцы (31 балл) — одиннадцатые.
Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена
«Хоффенхайм» — «Герта» 0:3 (0:0)
Голы: Акпогума 58 (автогол), Ибишевич 60, Кунья 74
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Пош, Руди (Гайгер 66), Гриллитш, Сков, Баумгартнер (Элмкис 90), Цубер (Ларсен 66), Бебу (Байер 46)
Главный тренер: Шройдер Альфред.
«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Люкебакио (Нганкам 79), Груич, Скьельбред (Аскасибар 87), Миттельштедт (Дилросун 90), Кунья (Майер 78), Ибишевич (Пёнтек 79)
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.
Предупреждения: Пекарик 11, Бойата 29, Груич 40, Баумгартнер 48, Гайгер 83
Судья: Дингерт Кристиан.
В параллельной встрече «Вольфсбург» одолел «Аугсбург».