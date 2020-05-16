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«Герта» в гостях разгромила «Хоффенхайм»

сегодня, 18:25
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 3Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

«Хоффенхайм» в домашнем поединке 26-го тура Бундеслиги уступил «Герте». «Деревенские» (35 очков) занимают девятое место, берлинцы (31 балл) — одиннадцатые.

Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена

«Хоффенхайм» — «Герта» 0:3 (0:0)
Голы: Акпогума 58 (автогол), Ибишевич 60, Кунья 74

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Хюбнер, Пош, Руди (Гайгер 66), Гриллитш, Сков, Баумгартнер (Элмкис 90), Цубер (Ларсен 66), Бебу (Байер 46)
Главный тренер: Шройдер Альфред.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Бойата, Торунарига, Платтенхардт, Люкебакио (Нганкам 79), Груич, Скьельбред (Аскасибар 87), Миттельштедт (Дилросун 90), Кунья (Майер 78), Ибишевич (Пёнтек 79)
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.

Предупреждения: Пекарик 11, Бойата 29, Груич 40, Баумгартнер 48, Гайгер 83

Судья: Дингерт Кристиан.

В параллельной встрече «Вольфсбург» одолел «Аугсбург».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 19:10
с победой , думал что Ибишевич уже на пенсии)
Karabal
Karabal
сегодня в 18:32
Герту с крупной победой!
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