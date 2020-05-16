«Боруссия» Д разгромила «Шальке» в первом матче после возобновления сезона

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сегодня, 18:21

В матче 26-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» всухую разгромила «Шальке». Голами отметились Эрлинг Холанд, Торган Азар и Рафаэль Геррейру, оформивший дубль.

В турнирной таблице дортмундцы на второй строчке (54 очка), «Шальке» на восьмом месте (37 очков).

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» — «Шальке-04» 4:0 (2:0)

Голы: Холанд 29, Геррейру 45, Азар 48, Геррейру 63

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Балерди 68), Дахуд (Гетце 87), Геррейру (Шмельцер 87), Азар (Санчо 79), Брандт, Холанд

Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Шальке-04»: Шуберт, Тодибо (Бургшталлер 46), Сане, Настасич, Кенни (Бекер 87), МакКенни, Сердар (Шёпф 73), Очипка, Калиджури (Миранда 76), Раман (Матондо 46), Арит

Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Сане 48, Дилейни 53, Пищек 73, Матондо 86

Судья: Айтекин Дениз.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Фрайбургом».