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«Боруссия» Д разгромила «Шальке» в первом матче после возобновления сезона

сегодня, 18:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

В матче 26-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» всухую разгромила «Шальке». Голами отметились Эрлинг Холанд, Торган Азар и Рафаэль Геррейру, оформивший дубль.

В турнирной таблице дортмундцы на второй строчке (54 очка), «Шальке» на восьмом месте (37 очков).

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» — «Шальке-04» 4:0 (2:0)
Голы: Холанд 29, Геррейру 45, Азар 48, Геррейру 63

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Аканджи, Хакими, Дилейни (Балерди 68), Дахуд (Гетце 87), Геррейру (Шмельцер 87), Азар (Санчо 79), Брандт, Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Шальке-04»: Шуберт, Тодибо (Бургшталлер 46), Сане, Настасич, Кенни (Бекер 87), МакКенни, Сердар (Шёпф 73), Очипка, Калиджури (Миранда 76), Раман (Матондо 46), Арит
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

Предупреждения: Сане 48, Дилейни 53, Пищек 73, Матондо 86

Судья: Айтекин Дениз.

В параллельном матче «РБ Лейпциг» потерял очки в матче с «Фрайбургом».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 21:03, ред.
Футбол смотреть всегда интересно, даже , если пацаны во дворе играют. Но это только тем, кто любит футбол. Мне было очень интересно смотреть. Но у меня есть предложение. А почему бы не включать на стадионе аудиошумы.? Ясно, что хозяева поля могут режиссировать эти шумы для поддержки своей команды. Ну и что в этом плохого? Во всяком случае будет эффект присутствия зрителей на матче. Как народ думает?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:16
Вообще было не интересно смотреть такой футбол.
Полное ощущение товарищеского матча на сборах в межсезонье.
holms918
holms918
сегодня в 20:13
"Боруссию" Д с победой!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 19:48
Шальке оправдал название)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:30
Без шансов и без вариантов для кобальтовых! Геррейру - лучший игрок матча и тут не может быть никаких сомнений. Дортмунд был и остается в гонке за титул)
матос
матос
сегодня в 19:06
Имели просто Шмели некогда любимую команду Гитлера , красавы , с победой!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 18:42
Молодцы, с победой!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 18:37
Молодцы немцы возобновили чемпионат! Но есть но без болелов не то,ну уж лучше так чем без футбола.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:31
первые минуты игры разгром не предвещали
Дортмунд с победой.
Хоть и без зрителей,все равно глоток свежего воздуха подарили. Теперь жду Айнтрахт-БМ.
Ибо чемпионат Белоруссии уже порядком...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:30
И это у БД еще всех лидеров на поле не было.
Юра Алфёров
Юра Алфёров
сегодня в 18:29
Всех с возвращением футбола пусть без болельщиков, но всё таки футбол с победой Боруссия, и вперёд к чемпионству!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:26, ред.
Так ведь и Шальке-04))...как корабль назовешь....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:25
Неожиданный счёт
старина
старина
сегодня в 18:25
с победой всех болел шмелей в рурдерби!)Хотя дерби без болельщиков,хуже чем секс в презервативе
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:24
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ФУТБОЛА!!!!!!!!
Foxes
Foxes
сегодня в 18:23
Молодцы!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:22
Ясно, кто в хорошей форме.
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