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«Энергетик-БГУ» одолел брестское «Динамо»

сегодня, 17:10
Энергетик-БГУЛоготип футбольный клуб Энергетик-БГУ (Минск)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

«Энергетик-БГУ» в матче 9-го тура чемпионата Беларуси оказался сильнее брестского «Динамо». «Энергетик-БГУ» (18 очков) поднимается на второе место в турнирной таблице, «Динамо» (13 баллов) — шестое.

Минск, стадион РЦОП по футболу БГУ

«Энергетик-БГУ» — «Динамо» 2:1 (1:0)
Голы: Бакич 40, Юдчитс 47 — Кисляк 90+4

«Энергетик-БГУ»: Леско, Свирепа, Шкурдюк, Сокол, Бакич (Гирс 67), Яшихбаев, Носко, Тве, Мавату, Умаров (Совпель 68), Юдчитс
Главный тренер: Белявский Владимир.

«Динамо»: Павлюченко, Юзепчух, Павловец, Кики, Веретило, Быков, Кисляк, Савицкий, Кривец (Милевский 62), Садовский (Лаптев 64), Гордейчук (Печенин 76)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.

Предупреждения: Тве 19, Носко 24, Мавату 29, Юзепчух 70

В предыдущем туре брестское «Динамо» одолело одноклубников из Минска.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:17
Что тут скажешь, молодцы!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:16
Удивительно но факт.
beefs
beefs
сегодня в 17:12
неожиданная победа электриков
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