«Энергетик-БГУ» одолел брестское «Динамо»

«Энергетик-БГУ» в матче 9-го тура чемпионата Беларуси оказался сильнее брестского «Динамо». «Энергетик-БГУ» (18 очков) поднимается на второе место в турнирной таблице, «Динамо» (13 баллов) — шестое.
Минск, стадион РЦОП по футболу БГУ
«Энергетик-БГУ» — «Динамо» 2:1 (1:0)
Голы: Бакич 40, Юдчитс 47 — Кисляк 90+4
«Энергетик-БГУ»: Леско, Свирепа, Шкурдюк, Сокол, Бакич (Гирс 67), Яшихбаев, Носко, Тве, Мавату, Умаров (Совпель 68), Юдчитс
Главный тренер: Белявский Владимир.
«Динамо»: Павлюченко, Юзепчух, Павловец, Кики, Веретило, Быков, Кисляк, Савицкий, Кривец (Милевский 62), Садовский (Лаптев 64), Гордейчук (Печенин 76)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.
Предупреждения: Тве 19, Носко 24, Мавату 29, Юзепчух 70
В предыдущем туре брестское «Динамо» одолело одноклубников из Минска.