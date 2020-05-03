Солигорский «Шахтер» разгромил «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» на своем поле разгромил «Ислочь».
«Шахтер» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ислочь» с 12 очками на пятой строчке.
Солигорск, стадион Строитель
«Шахтер» — «Ислочь» 4:0 (1:0)
Голы: Лисакович 15, Подстрелов 62, Лисакович 78, Бодул 85
«Шахтер»: Гутор, Подстрелов, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Шоке, Иванович (Баланович 46), Кендыш, Селява, Вукманич (Бурко 83), Лисакович (Бодул 84)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Рыбак, Цвейба, Стефен (Адегбола 84), Янсане, Патоцкий (Краснов 83), Комаровский, Януш, Холодинский (Папуш 46)
Главный тренер: Жуковский Виталий.
Предупреждения: Шоке 10, Януш 41, Селява 47, Концевой 64, Вукманич 74, Комаровский 90+2
Накануне «горняки» обыграли брестское «Динамо», но не вышли в финал Кубка.