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Солигорский «Шахтер» разгромил «Ислочь» в матче чемпионата Беларуси

вчера, 22:03
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)4 : 0Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)ИслочьМатч завершен

В матче 7-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтер» на своем поле разгромил «Ислочь».

«Шахтер» с 11 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Ислочь» с 12 очками на пятой строчке.

Солигорск, стадион Строитель

«Шахтер» — «Ислочь» 4:0 (1:0)
Голы: Лисакович 15, Подстрелов 62, Лисакович 78, Бодул 85

«Шахтер»: Гутор, Подстрелов, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Шоке, Иванович (Баланович 46), Кендыш, Селява, Вукманич (Бурко 83), Лисакович (Бодул 84)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

«Ислочь»: Хаткевич, Карпович, Концевой, Рыбак, Цвейба, Стефен (Адегбола 84), Янсане, Патоцкий (Краснов 83), Комаровский, Януш, Холодинский (Папуш 46)
Главный тренер: Жуковский Виталий.

Предупреждения: Шоке 10, Януш 41, Селява 47, Концевой 64, Вукманич 74, Комаровский 90+2

Накануне «горняки» обыграли брестское «Динамо», но не вышли в финал Кубка.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:19
Шахтёр сегодня был на голову сильнее.
ДСА
ДСА
вчера в 22:18
Постепенно лидеры берут свое.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:12
Нежданка.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:04
Молодец Шахтёр не подвёл!
beefs
beefs
вчера в 22:04
вот это победа
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