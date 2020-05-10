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Брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска

сегодня, 22:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Брест)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Минск)ДинамоМатч завершен

В матче 8-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на своем поле обыграл «Динамо» из Минска.

В турнирной таблице брестчане поднимаются на шестую строчку (13 очков), минская команда на 13-м месте (9 очков).

Брест, стадион ГОСК Брестский

«Динамо» — «Динамо» 2:1 (1:1)
Голы: Бручич 5 (автогол), Лаптев 51 — Данило, 24.

«Динамо» Б: Игнатович, Юзепчух, Павловец, Кики, Веретило, Быков, Нойок, Гордейчук, Милевский (Витус 87), Савицкий, Лаптев (Садовский 57)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.

«Динамо» М: Руденок, Шитов, Динга, Горопевшек, Бручич, Козлов (Павловски 73), Риос, Олехнович, Данило (Бахарь 65), Шикавка, Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.

Предупреждения: Веретило 29, Климович 33, Быков 43, Козлов 67, Динга 71, Нойок 84

В прошлом туре «Динамо» Брест на выезде разгромило «Белшину».

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 22:27
ничего удивительного не произошло
shlomo
shlomo
сегодня в 22:23
Все ожидаемо
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:18
Извиняемся, поправили)
dimagas2
dimagas2 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:15
Самоликвидация))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:13
Динамо обыграло само себя???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:12
Брест сейчас возрождается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:12
Бресткое Динамо все же!!!
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