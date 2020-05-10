Брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска

Москва vs Санкт-Петербург. Чьи футболисты лучше? Выводим вместе с «Соккер.ру» футбольное соперничество регионов на новый уровень.

Долгожданное чемпионство «Спартака». Как это было? Три года назад «Спартак» спустя 16 лет выиграл чемпионат России. «Соккер.ру»

«Барселона» и призрак банкротства Разнорабочий обвел вокруг пальца, а пандемия добивает. Детали – на «Соккер.ру».

РПЛ на экспорт. Футболисты, которые не затеряются в топ-чемпионатах «Соккер.ру» уверен, что российским клубам придется продавать, чтобы выжить. И