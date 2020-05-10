Брестское «Динамо» обыграло «Динамо» из Минска

В матче 8-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на своем поле обыграл «Динамо» из Минска.
В турнирной таблице брестчане поднимаются на шестую строчку (13 очков), минская команда на 13-м месте (9 очков).
Брест, стадион ГОСК Брестский
«Динамо» — «Динамо» 2:1 (1:1)
Голы: Бручич 5 (автогол), Лаптев 51 — Данило, 24.
«Динамо» Б: Игнатович, Юзепчух, Павловец, Кики, Веретило, Быков, Нойок, Гордейчук, Милевский (Витус 87), Савицкий, Лаптев (Садовский 57)
Главный тренер: Ковальчук Сергей.
«Динамо» М: Руденок, Шитов, Динга, Горопевшек, Бручич, Козлов (Павловски 73), Риос, Олехнович, Данило (Бахарь 65), Шикавка, Климович
Главный тренер: Кучук Леонид.
Предупреждения: Веретило 29, Климович 33, Быков 43, Козлов 67, Динга 71, Нойок 84
В прошлом туре «Динамо» Брест на выезде разгромило «Белшину».