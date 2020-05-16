«Падерборн» прервал серию поражений, сыграв вничью с «Фортуной»

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сегодня, 18:34

«Фортуна» и «Падерборн» не выявили победителя в игре 26-го тура Бундеслиги. Дюссельдорфцы (23 очка) располагаются на шестнадцатом месте в таблице, «Падерборн» (17 баллов) прервал четырехматчевую серию поражений, но остался на последнем месте.

Фортуна — Падерборн 0:0

«Фортуна»: Кастенмайер, Циммерманн, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Бериша (Бодзек 69), Штегер, Соботтка (Моралес 68), Зуттнер (Хеннингс 61), Караман (Скржыбски 79), Томми

Главный тренер: Рёслер Уве.

«Падерборн»: Цингерле, Дрэгер, Хюнемайер, Шонлау, Коллинз, Гьясула (Риттер 46), Прогер (Сабири 73), Василиадис, Антви-Аджей (Эванс 88), Ястржембски (Хольтманн 63), Србены (Золински 73)

Главный тренер: Баумгарт Штеффен.

Предупреждения: Айхан 24, Гьясула 31, Караман 48, Хюнемайер 90

Судья: Вилленборг Франк.

В параллельной встрече «РБ Лейпциг» потерял очки с «Фрайбургом».