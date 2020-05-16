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Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию»

сегодня, 18:48
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Солигорск)2 : 0Логотип футбольный клуб Славия (Мозырь)СлавияМатч завершен

«Шахтер» оказался сильнее «Славии» в поединке 9-го тура чемпионата Беларуси. Солигорцы (15 очков) поднимаются на пятое место в таблице, мозыряне (11 баллов) — девятые.

Солигорск, стадион Строитель

«Шахтер» — «Славия» 2:0 (1:0)
Голы: Лисакович 30, Баланович 87

«Шахтер»: Гутор, Баланович (Булычев 90+1), Бегунов, Сачивко, Антич, Кендыш, Шоке, Селява, Диасамидзе (Бодул 70), Лисакович, Иванович (Подстрелов 70)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.

«Славия»: Барановский, Тымонюк, Потапов, Недашковский, Малкевич, Ковалевский, Котляров (Мельников 57), Раевский, Костров, Пантя (Слюсар 68), Нар
Главный тренер: Мартинович Михаил.

Предупреждения: Потапов 26, Малкевич 32, Баланович 55, Диасамидзе 59, Малкевич 72, Шоке 85, Барановский 90

Удаление: Малкевич 72

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Все комментарии
vadexus
vadexus
сегодня в 20:14
Шахтер с победой!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:52
Я так и думал.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:49
Ожидаемо.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:49
Победа Шахтера на класе. Молодцы!
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