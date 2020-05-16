Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию»

«Шахтер» оказался сильнее «Славии» в поединке 9-го тура чемпионата Беларуси. Солигорцы (15 очков) поднимаются на пятое место в таблице, мозыряне (11 баллов) — девятые.
Солигорск, стадион Строитель
«Шахтер» — «Славия» 2:0 (1:0)
Голы: Лисакович 30, Баланович 87
«Шахтер»: Гутор, Баланович (Булычев 90+1), Бегунов, Сачивко, Антич, Кендыш, Шоке, Селява, Диасамидзе (Бодул 70), Лисакович, Иванович (Подстрелов 70)
Главный тренер: Вернидуб Юрий.
«Славия»: Барановский, Тымонюк, Потапов, Недашковский, Малкевич, Ковалевский, Котляров (Мельников 57), Раевский, Костров, Пантя (Слюсар 68), Нар
Главный тренер: Мартинович Михаил.
Предупреждения: Потапов 26, Малкевич 32, Баланович 55, Диасамидзе 59, Малкевич 72, Шоке 85, Барановский 90
Удаление: Малкевич 72
Ранее «Энергетик-БГУ» одолел брестское «Динамо».