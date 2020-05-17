«Барселона» готова предложить трех игроков за Хаверца

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сегодня, 13:26

Полузащитник «Байера» является одной из главных трансферных целей «Барселоны».

Как сообщает источник со ссылкой на Sport1, каталонский клуб готов предложить трех игроков в обмен на немецкого вундеркинда. Речь идет о полузащитнике и защитнике Эмерсоне, которые выступают на правах аренды за «Бетис», а также , который находится в аренде в «Хетафе».

Предложение «Барселоны» может заинтересовать «Байер». «Фармацевты» находятся в поисках центрального защитника, и Эмерсон может быть привлекательным вариантом для немецкого клуба.