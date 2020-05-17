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«Барселона» готова предложить трех игроков за Хаверца

сегодня, 13:26

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц является одной из главных трансферных целей «Барселоны».

Как сообщает источник со ссылкой на Sport1, каталонский клуб готов предложить трех игроков в обмен на немецкого вундеркинда. Речь идет о полузащитнике Карлесе Аленье и защитнике Эмерсоне, которые выступают на правах аренды за «Бетис», а также Марке Кукурелье, который находится в аренде в «Хетафе».

Предложение «Барселоны» может заинтересовать «Байер». «Фармацевты» находятся в поисках центрального защитника, и Эмерсон может быть привлекательным вариантом для немецкого клуба.

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:34
в бчк просто думают они умнее всех)шлак свой предлагают
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:22
неликвид на вундеркинда) кто же на это согласится)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:47
Игроки стали как рабы,они и есть рабы,если их на бартер,покупают,продают,в аренду итд.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 13:45
Надо сплавить Бартермеу)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:43
)))
cevin cigan
cevin cigan ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Она давно в "ходу"!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:29
Жена Пике скоро пойдет в ход)))
Nevastol
Nevastol
сегодня в 13:29
Понабрали игроков, теперь пачками торгуются.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:28
Гнома надо включить в этот бартер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:27, ред.
Бартер нынче в ходу...
Abris
Abris
сегодня в 13:26
Это очень важный вопрос.
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