Выше москвичей. 7 аргументов за «Ростов» в Лиге чемпионов

1589731232

сегодня, 19:00

«Соккер.ру» объясняет, почему именно у футболистов Карпина одна из самых интересных задач сезона.

Чемпионат планируют доиграть. А это значит, что «Локомотив» или «Краснодар» пока не гарантировали себе вторую строчку. ЦСКА отстает на пять пунктов, а вот «Ростов» всего на два. Логично вслед за Андреем Тихоновым поразмышлять, сможет ли Карпин стать вторым тренером, который приведет южан в групповой этап Лиги чемпионов?

Еврокубки нужны «Ростову» для выживания

«Локомотив» и «Краснодар» выживут без Лиги чемпионов. «Спартак» и ЦСКА будут жаловаться на проблемы, но останутся на футбольной карте фаворитов. А вот у «Ростова» финансовая ситуация сложнее. У них есть шанс попасть в Лигу Европы и заработать там, но не забывайте о разнице в премиальных в двух еврокубках. Если попасть напрямую в группу ЛЧ – занять второе место в РПЛ , то можно заработать десятки миллионов евро, которые иначе команда ни от кого не получит. Государственных корпораций за спиной нет, бюджет области вряд ли поможет, как раньше. И не будет также доходов в дни матчей, что тоже ударит по возможностям «Ростова». Деньги от УЕФА невероятно важны для клуба.

Путевка в ЛЧ сохранит лучших игроков команды

Конечно же, Норманн в интервью будет говорить, что не покинет «Ростов» даже если к нему обратится с предложением МЮ . Матиас понимает, что запроса такого в природе нет, а вот выйти в ЛЧ с ростовчанами – реальная и подъемная для коллектива задача. И если получат шанс поиграть в группе, то останутся все ключевые исполнители. Более того – летом смогут подписать парочку игроков под еврокубки, стать сильнее и развиваться дальше. Попадание в ЛЧ повлияет на облик «Ростова», Норманна, Чистякова или Шомуродова легче оставить, если финишировать вторыми. С другой стороны, не сказать, что Карпин собрал команду, где все хотят уйти – есть опытные люди, вроде Козлова, Ионова, Мамаева, Попова и Еременко, которым и в Ростове-на-Дону сейчас комфортно.

Пауза позволила совершить новую перезагрузку

Еще одну, вынужденную. Почему «Ростов» с их прекрасной игрой по схеме «4-3-3» потерял критические важные очки, и сейчас не идет на чистом втором месте? Потому что всем известна слабость команды Карпина – короткая скамейка. Банально, но ростовчан изучили лучше, поэтому после победы 1:4 в Москве над «Спартаком» после зимней паузы южане потеряли очки против аутсайдера «Ахмата», придумали себе проблемы против девятерых игроков ЦСКА , а завершили мартовский отрезок болезненным поражением от «Локомотива». Но длительная пауза позволяет не повторять ошибку дважды и стартовать с побед. Ведь для них есть предпосылки, напрямую связанные со следующим пунктом в списке.

У ростовчан календарь сезона под второе место

На Кубок России не будут отвлекаться, как «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА . Но у «Ростова» интересный, но не смертельный календарь. «Сочи» и «Арсенал» — сложные соперники, но коллектив Карпина точно не слабее названных команд. И если после двух удачных матчей классно сыграют дома против «Краснодара», то смогут использовать календарный бонус – Карпин уже сыграл по два матча против «Спартака», «Локомотива», ЦСКА , а против «Зенита» должны выйти на поле в последнем туре, когда петербуржцы могут лояльно относиться к поражению, если уже отпразднуют чемпионство. «Ростов» может обыграть и «Крылья Советов», и «Уфу». «Оренбург» с «Рубином» тоже не помеха для команды, которой нужен групповой раунд Лиги чемпионов.

Увольнение Сёмина повлияет на «Локомотив»

Еще один аргумент в пользу «Ростова» в тройке, когда чемпионат продолжат. «Железнодорожники» явно проголосуют за отмены матчей РПЛ , если их спросят – будут давить на коронавирус Фарфана, словно кто-то останавливает целые больницы, если у санитарки болезнь – Джефферсон, напомним, давно в лазарете и к игрокам основы «Локомотива» не приближался месяцами, просто заболел, сидя в Подмосковье. Однако если РФС и РПЛ настоят на возобновлении, то без Семина можем получить провальный отрезок для московского клуба. «Ростову» скандалы в доме у конкурентов – а Юрий Павлович зажжет после 31 мая на виртуальной пресс-конференции, точно на руку. «Локомотив» рискует потерять второе место.

Привычка «Краснодара» Мусаева к глупым осечкам

«Быки» не из тех, кто легко выдерживает давления. Потому у них такие глупенькие осечки. Шикарно держались против «Валенсии» — небрежная передача все перечеркнула. Прошли «Порту» — недооценили «Олимпиакос». С «Оренбургом» играют так, будто это «Зенит». Конечно, «быки» сумели отыграться против «Ростова» в ноябре, но там было как раз явное исключение. Карпин выбил Мусаева из Кубка России в прошлом сезоне, так что в очном матче у «Ростова» будут шансы на положительный результат. Кроме того, «Краснодар» легко может уступить место в тройке и даже отдать соседям именно вторую строчку, потеряв очки в других своих поединках. Мусаеву осталось сыграть против «Динамо», «Оренбурга», «Ростова» и «Зенита» — неудобные для них соперники. Будь сами «быки» мужиками с чемпионским характером, сейчас ждали чемпионскую гонку с командой Семака, а вынуждены переживать, как бы Карпин их не опередил.

Умение «Ростова» сыграть в современный футбол

Не лишним будет дополнить такой список не только факторами, которые косвенно работают на «Ростов» — вроде особенностей и минусов конкурентов, но и козырями самой команды Карпина. Конечно, всех без исключения лидеров Валерий Георгиевич обыграть не сможет. И в случае возобновления увидим адскую кухню по интенсивности – играть придется часто, однако поединков против прямых конкурентов у южан почти не осталось. Кроме того, «Ростов» в погоне за местом в группе ЛЧ окажется на правах «Лестера», которому симпатизировали сильнее, чем «Тоттенхэму» и «Арсеналу» пять лет тому назад.

Вряд ли сейчас «Ростову» нейтральные фанаты будут сопереживать меньше, чем конкурентам. Например, чем ЦСКА – Гинер не влюбил в себя футбольную Россию. Или чем «Краснодару» — «быки» заслужили место в группе ЛЧ , но не включились в борьбу за массовое обожание, остаются на периферии, поскольку не хватает реальной заслуженной попытки стать чемпионами. И тем более народ сейчас не будет сопереживать «Локомотиву» — после увольнения Семина им мало кто будет симпатизировать из нейтральных фанатов. «Ростов» уже заходил в группу ЛЧ с Бердыевым, победив «Аякс» по пути в квалификации, но в этот раз лучше получить прямую путевку – если УЕФА отменит квалификацию, то третье место отправит максимум в ЛЕ .