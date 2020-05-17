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Семак: «„Спартак“ сейчас не является нашим прямым конкурентом»

сегодня, 20:03

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о борьбе в концовке чемпионата России.

«Локо» и «Краснодар» сделают всё, чтобы нас догнать? Знаете, в связи с этим вопросом хотелось бы сказать слова благодарности и поддержки в адрес Юрия Палыча Сёмина. Это легенда нашего футбола, его тренерского цеха. Хочется пожелать ему всего самого лучшего. Это один из самых уважаемых специалистов у нас. За него искренне переживаю.

Что касается соперников, то помимо «Локо» и «Краснодара», «Спартак», думаю, будет подтягиваться. Он сейчас не является прямым конкурентом, тем не менее для нас всегда принципиальный соперник. Тем более нас ждет матч в Кубке России. Готовиться будем и к «Ростову», который сохраняет прекрасные шансы на Лигу чемпионов. Там и «Динамо» недалеко. Ввиду того что все может случиться, нас ждет очень интересная концовка чемпионата. Кому-то сложнее нас догнать, но «Локо» и «Краснодар» точно постараются. Ну, а мы должны смотреть на свою игру.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:39
Спартак сейчас скорее конкурент Тереку и рубину в борьбе за путевку в ФНЛ.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 21:29
Опять картонку питерскую понесло!) Вот что Дюков животворящий делает! Ахаха
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:18
Даже в турнирной таблице всем нужно соблюдать социальную дистанцию :)
makkie
makkie
сегодня в 21:15
Ни слова про цска, но из-за заголовка кони этого даже не заметили :))))
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 21:04
Спартак не является конкурентом для половины команд. Что уж говорить о чемпионе Зените. Гыгыгы
trimetil
trimetil
сегодня в 21:03
Спартак сейчас является конкурентом Тамбова и Оренбурга.
vadexus
vadexus
сегодня в 21:03
Разве может середняк с 8-го места быть конкурентом лидеру?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:01
Правильно...в КР зенит Спартаку не конкурент...
Karabal
Karabal
сегодня в 20:59
Правильно сказал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:51
но очки отобрать могут все))
Swinsi
Swinsi
сегодня в 20:50, ред.
Спартак сейчас соперник Факела и Нефтехимика, хотя у цска по-прежнему выигрывает.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:48
Сейчас спартак прямой конкурент КС, Рубину и Оренбургу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:46, ред.
Он что то знает про ЦСКА...))
Назвал 5 команд...армейцев не упомянул...хотя они выше и Спартака и Динамо...
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:44
Ну это да, там многие это любят)
Faustello
Faustello ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
сегодня в 20:43
Любитель группового чпокания меня бы понял)))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:39
Странный выбор союзника по "чпоканию" Зенита. Понятно, что ЦСКА и Локо разочаровали...
Faustello
Faustello ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 20:23
Ну а мы их чпокним на дистанции)))
МапС
МапС
сегодня в 20:15
В Кубке мы вас просто обязаны чпокнуть! Готовтесь...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:09
Не долго ждать осталось
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