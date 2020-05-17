Семак: «„Спартак“ сейчас не является нашим прямым конкурентом»

Наставник «Зенита» рассказал о борьбе в концовке чемпионата России.

«Локо» и «Краснодар» сделают всё, чтобы нас догнать? Знаете, в связи с этим вопросом хотелось бы сказать слова благодарности и поддержки в адрес Юрия Палыча Сёмина. Это легенда нашего футбола, его тренерского цеха. Хочется пожелать ему всего самого лучшего. Это один из самых уважаемых специалистов у нас. За него искренне переживаю.

Что касается соперников, то помимо «Локо» и «Краснодара», «Спартак», думаю, будет подтягиваться. Он сейчас не является прямым конкурентом, тем не менее для нас всегда принципиальный соперник. Тем более нас ждет матч в Кубке России. Готовиться будем и к «Ростову», который сохраняет прекрасные шансы на Лигу чемпионов. Там и «Динамо» недалеко. Ввиду того что все может случиться, нас ждет очень интересная концовка чемпионата. Кому-то сложнее нас догнать, но «Локо» и «Краснодар» точно постараются. Ну, а мы должны смотреть на свою игру.