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Трудно быть фанатом... «Спартака» и «Ботафого»

вчера, 20:05

«Соккер.ру» объясняет, почему так трудно болеть за некоторые клубы.

Успехи и неудачи любимой команды имеют огромное влияние на настроение искренних и верных болельщиков. А если терпеть невзгоды приходится годами и даже десятилетиями? Очевидно, что такое жестокое воздействие не только регулирует локальные эмоции, но и способно формировать менталитет зависимых от футбола людей. Это не шутки, а серьезный повод для социального исследования.

По-моему, у мальчишек и девчонок, связавших себя прочной эмоциональной связью с футбольным клубом, больше шансов вырасти уверенными в себе людьми на фоне побед и титулов, в то время как их менее удачливые ровесники, получавшие в период взросления постоянную подпитку негативными эмоциями и разочарованием, скорее окажутся замкнутыми и озлобленными.

Естественно, футбол не единственный и не главный воспитатель, семья и окружение играют более важную роль, но нельзя и полностью сбрасывать со счетов чистые и искренние эмоции от результатов и игры выбранной сердцем команды. Ребенок, а потом и взрослый болельщик выстраивает прочную ассоциацию с неким брендом, успешность которого становится чуть ли не личной заслугой, а поражения бьют по самооценке.

Понятно, что большое значение имеют также национальный менталитет, особенности восприятия и первоначальные установки. Кто-то умеет быстро переключаться и расслабляться, за другие команды болеют не ради больших побед, но иногда коса находит на камень, и тогда целому поколению болельщиков (и хорошо, если одному!) становится больно. Такой пример есть и в России, тем более у нас силен соревновательный дух, а отношение к спортивным результатам порой чересчур серьезное.

«Спартак»

Вы уже догадались, за кого в России болеть тяжелее всего. «Для „Спартака“ нет места, кроме первого», — это незыблемое правило передается из уст в уста, от поколения к поколению. На самом деле, впечатляет и умиляет эта верность спартаковского сообщества своим идеалам, неистребимое высокомерие и постоянное стремление к золотым вершинам, даже когда годами приходится валяться в грязи. Первым местом грезят даже те, кто за 20 лет сознательной жизни видел только одно чемпионство.

Кроме шуток, я бесконечно восхищаюсь тем, как даже спустя столько лет лузерства с одной короткой остановкой, обернувшейся новыми разочарованиями и развенчанными героями, болельщики «Спартака» уверены в богоизбранности своего клуба. Над этим можно смеяться, но во многом именно непоколебимая и даже во многом неадекватная вера людей создает вокруг «Спартака» ореол популярности, притягивающий новых и новых адептов, готовых вывернуть свои мозги наизнанку, чтобы ни секунды не сомневаться в величии «Спартака».

И как же больно этим людям бывает в те моменты, когда их личный мир, в центре которого находится «Спартак», сталкивается с жестокой реальностью, где все несколько иначе. Быть болельщиком «Спартака» — это испытывать постоянный диссонанс от несовпадения картинок благородного величия из головы с непричесанной рутиной бытия, которая постоянно ловит спартаковцев в ловушки. Это нелегко и ведет к деформациям, за которыми болельщики «Спартака» привыкли прятать горечь.

«Ботафого»

Болельщики «Ботафого», в отличие от конвертирующих разочарование в агрессию фанатов московского «Спартака», уже смирились со своей участью и относятся к себе с ироничной жалостью. «Есть вещи, которые случаются только с „Ботафого“», — такую фразу можно нередко услышать в футбольной тусовке Рио-де-Жанейро.

Проблема «Ботафого» тоже в несоответствии между ярчайшим прошлым и тусклым настоящим. Когда Бразилия выигрывала ЧМ-1958, ЧМ-1962 и ЧМ-1970, рядом с Пеле играли легенды «Ботафого» Гарринча и Загалло, Нилтон Сантос и Диди, Амарилдо и Пауло Сезар, Роберто и Жаирзиньо.

Сейчас эти звезды напоминают о себе баннерами на домашнем стадионе, откуда они с презрением смотрят на «нынешнее племя», в котором и близко нет похожих на них футболистов. Дважды в этом веке «Ботафого» вылетал в Серию B, и в начале каждого нового сезона шансы «черно-белых» закончить в зоне вылета выше, чем выиграть титул.

И это на фоне успехов другого клуба из Рио-де-Жанейро — «Фламенго», который хвастает победами в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес. От этого особенно больно. В Бразилии есть популярная книга под названием «Счастливый 1958-й. Год, который никогда не должен был закончиться». Страна процветала и строилась, а Бразилия выиграла свой первый чемпионат мира с игроками «Ботафого» в каждой линии. Если бы появился портал в 1958-й, то поклонники «победоносных» (сейчас это прозвище звучит, словно насмешка) оказались бы во главе очереди.

Конечно же, «Спартак» и «Ботафого» не единственные клубы в мире, за которые трудно болеть, об их коллегах по несчастью читайте в следующих выпусках цикла «Трудно быть фанатом». Болейте с удовольствием и только футболом!

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:49
каждый тянет своё)))
mortid
mortid ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 21:42, ред.
За Спартак болеет больше половины страны, а за Краснодар кто? За команду из-за которой уничтожили "Кубань", тьфу.
spartach091
spartach091
вчера в 21:38
Любил, люблю и буду любить Спартак несмотря ни на что!

Вперёд Спартак!!!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:20
Болеть нынче за Спартак это Моветон. Гыгыгы
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 21:16
А как же Гамбург
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 21:03, ред.
Трофеи и успехи - важная составляющая, но по-хорошему не ключевая) В какой-то момент одна из множества команд приковывает внимание больше остальных, и тут приходит осознание, что эта тяга навсегда) Ключевым фактором может быть наличие ярких индивидуальностей (Роналдиньо - Барселона, Буффон - Юве, Рауль - Реал, Джеррард - Ливерпуль и т.д.), понравившаяся форма, какой-то потрясающий с точки зрения драматургии матч и прочее. После поражений все равно будут победы, а целиться только на успех - прямой путь в глоры, ибо ни один клуб не может штамповать победы на постоянной основе. Со временем приходит чувство любви к одной команде, которое сохраняется до конца несмотря на черные дни. Я все это к тому, что кто-то выигрывает чаще, кто-то реже, но настоящее счастье футбольного фаната - наслаждаться тем, что игроки бьются за символ, ставший важной деталью твоей жизни. Пусть не всегда они добиваются хорошего результата.
DXTK
DXTK
вчера в 20:52
Труднее всего болеть за Байер 04........ особенно после 2002 года......
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:50
И да, болельщик фк Спартак Москва никогда адептом другого клуба не станет
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
вчера в 20:18
Кроме шуток, я бесконечно восхищаюсь тем, как даже спустя столько лет лузерства с одной короткой остановкой, обернувшейся новыми разочарованиями и развенчанными героями, болельщики «Спартака» уверены в богоизбранности своего клуба. Над этим можно смеяться, но во многом именно непоколебимая и даже во многом неадекватная вера людей создает вокруг «Спартака» ореол популярности, притягивающий новых и новых адептов, готовых вывернуть свои мозги наизнанку, чтобы ни секунды не сомневаться в величии «Спартака»
☆☆☆☆☆☆☆
Наконец-то кто-то набрался смелости это написать! Давно пора остановить машину неадекватной пропаганды. А то надоело, что ихние легенды святые, а Акинфеева, Аршавина смешивают с продуктами жизнедеятельности. Надоело, что полуфиналы кубков - это величайший подвиг для России, а выигранные кубки в 2005 и 2008 - фигня полная. Надоело, когда матчи Спартака в еврокубках показывают, а, например, Краснодара нет. На-до-е-ло.
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