Забудьте о GOAT. В футболе есть великие, но нет одного величайшего

1589820576

сегодня, 19:49

Пеле и Марадона не тянут на статус единственного и неповторимого, а Месси — и подавно. «Соккер.ру» — об особенности любимого вида спорта.

В воскресенье ESPN завершил показ документального сериала «Последний танец» о блестящей команде «Чикаго Буллз» 90-х и величайшем баскетболисте в истории Майкле Джордане. Не смею на полном серьезе рассуждать о достоинствах и недостатках этой ленты, пусть этим занимаются более компетентные люди, могу лишь сказать, что мне как обывателю, видевшему несколько матчей легендарного состава «Буллз», чуть-чуть игравшему в баскетбол в юности и изредка переключающему канал на трансляции НБА или плей-офф Евролиги, понравилось необычайно.

А еще «Последний танец» подтвердил простую и неоспоримую истину: в истории футбола не было футболиста, которого можно назвать величайшим безо всяких оговорок. Вот Джордан — величайший в баскетболе, не «один из», не лучший в своей эпохе, не гений или самый титулованный, а все вместе. Майкл выиграл шесть титулов НБА и шесть раз признавался MVP финала, до кучи одержал победу на Олимпиаде со сборной США . Джордан творил на площадке запредельные вещи, последовательно уничтожил на площадке всех супербаскетболистов, которых посмели считать ему ровней, Майкл вырывал невероятные победы в концовках и без конца тиранил партнеров, потому что хотел побеждать, побеждать и побеждать.

Джордан стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов, обул весь мир в кроссовки, победил не только в сражениях на баскетбольной площадке, но и в медиа-войнах. У Майкла нет конкуренции за престол в своем виде спорта, в баскетболе есть Джордан и все остальные, граница очень четкая. Когда тот же ESPN запустил голосование, чтобы сравнить Майкла Джордана с его незванным преемником Леброном Джеймсом, М-Джей выиграл в каждом из предложенных 17 аспектов. Победы даются ему легко даже спустя почти два десятка лет после окончания карьеры. Сомневающихся в исключительном статусе Джордана так мало, что ими можно пренебречь, а искренне сомневающихся почти нет.

Майкл Джордан — пример человека, восседающего на вершине своего вида спорта. Он вобрал в себе величайший талант, маниакальное стремление к победам всегда и везде, феноменальную неуязвимость и наплевательское отношение к боли, лидерские качества истинного вожака прайда, харизму голливудской звезды. Может быть, будет громко сказать, что Майкл изобрел баскетбол заново, но он изменил свою игру, попутно став знаковой фигурой эпохи в популярной культуре. И при этом умудрился остаться человеком с человеческими чувствами, не превратился в хмурую и отталкивающе отстраненную машину побед.

А теперь к футболу. Знаете кого-нибудь настолько же многогранного и неимоверного? Не знаете, потому что нет такого человека. Мы жонглируем десятком имен, а в спорах стремимся доказать, что какой-то отдельный аспект важнее других, и именно он делает того или иного избранника нашего вкуса лучшим в мире и вселенной. Сейчас лепят «величайшего за все времена» из Месси, но по шкале Джордана — признанного GOAT в своем виде спорта, Лео не попадает даже в пыль. Ну, ладно, в пыль попадает, но у аргентинца есть только победы на клубном уровне, великий талант, дикая статистика и небесспорные индивидуальные трофеи.

Даже без стандартного аргумента в виде побед со сборной у Месси не хватает лидерских качеств, харизмы и воли к победе. Лионель не раз и не два ломался психологически раньше, чем «Барселона» и Аргентина терпели поражения. Вы точно видели эту картину, как обладатель шести «Золотых мячей» понуро бредет к центру поля, соглашаясь с проигрышем, хотя его команде нужен всего лишь один гол, чтобы вернуть себе радость. У того же Марадоны было куда больше чемпионского гонора, но дон Диего катастрофически мало выиграл на клубном уровне, к тому же у этого аргентинца ужасная репутация: если Джордан требовал от партнеров невозможного, делая это невозможное самостоятельно, то Армандыч позволял себе быть тираном в промежутках между похмельем и новой пьянкой.

Король футбола Пеле — во многом мифический персонаж. Три победы на чемпионатах мира делают бразильца особенным, но он ведь даже в Европу не решился приехать, чтобы блеснуть мастерством. Объективно слишком мало данных, чтобы называть величайшим именно Пеле, такое мнение может быть основано только на легендах, народной молве и отдельных эпизодах карьеры. В чем-то даже дальше соотечественника пошел Роналдо, которого называют Феноменом. Он везде был изумителен, да и до трех побед на чемпионатах мира не хватило совсем чуть-чуть.

Одну из них у Роналдо отнял Зинедин Зидан, который вместе с Йоханом Кройфом и Францем Беккенбауэром в некотором смысле даже ближе к вершине. Все трое неповторимые харизматики и вожаки, каждый из них менял футбол вокруг себя, да и в титулах им не откажешь, но в разнообразных топах и зачетах они чаще проигрывают тем, у кого голов больше. Тому же Роналду. У Криштиану, кстати, есть качества, которых не хватает его извечному конкуренту: португалец — маньяк побед, и он умеет быть лидером даже в сложных ситуациях, но Роналду чаще уважают, чем любят, слишком уж он механический и искусственно отшлифованный. Не GOAT, как и Месси, с которым они так и не выявили сильнейшего в своей эпохе. Так о каких «всех временах» может идти речь?