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Забудьте о GOAT. В футболе есть великие, но нет одного величайшего

сегодня, 19:49

Пеле и Марадона не тянут на статус единственного и неповторимого, а Месси — и подавно. «Соккер.ру» — об особенности любимого вида спорта. 

В воскресенье ESPN завершил показ документального сериала «Последний танец» о блестящей команде «Чикаго Буллз» 90-х и величайшем баскетболисте в истории Майкле Джордане. Не смею на полном серьезе рассуждать о достоинствах и недостатках этой ленты, пусть этим занимаются более компетентные люди, могу лишь сказать, что мне как обывателю, видевшему несколько матчей легендарного состава «Буллз», чуть-чуть игравшему в баскетбол в юности и изредка переключающему канал на трансляции НБА или плей-офф Евролиги, понравилось необычайно. 

А еще «Последний танец» подтвердил простую и неоспоримую истину: в истории футбола не было футболиста, которого можно назвать величайшим безо всяких оговорок. Вот Джордан — величайший в баскетболе, не «один из», не лучший в своей эпохе, не гений или самый титулованный, а все вместе. Майкл выиграл шесть титулов НБА и шесть раз признавался MVP финала, до кучи одержал победу на Олимпиаде со сборной США. Джордан  творил на площадке запредельные вещи, последовательно уничтожил на площадке всех супербаскетболистов, которых посмели считать ему ровней, Майкл вырывал невероятные победы в концовках и без конца тиранил партнеров, потому что хотел побеждать, побеждать и побеждать. 

Джордан стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов, обул весь мир в кроссовки, победил не только в сражениях на баскетбольной площадке, но и в медиа-войнах. У Майкла нет конкуренции за престол в своем виде спорта, в баскетболе есть Джордан и все остальные, граница очень четкая. Когда тот же ESPN запустил голосование, чтобы сравнить Майкла Джордана с его незванным преемником Леброном Джеймсом, М-Джей выиграл в каждом из предложенных 17 аспектов. Победы даются ему легко даже спустя почти два десятка лет после окончания карьеры. Сомневающихся в исключительном статусе Джордана так мало, что ими можно пренебречь, а искренне сомневающихся почти нет. 

Майкл Джордан — пример человека, восседающего на вершине своего вида спорта. Он вобрал в себе величайший талант, маниакальное стремление к победам всегда и везде, феноменальную неуязвимость и наплевательское отношение к боли, лидерские качества истинного вожака прайда, харизму голливудской звезды. Может быть, будет громко сказать, что Майкл изобрел баскетбол заново, но он изменил свою игру, попутно став знаковой фигурой эпохи в популярной культуре. И при этом умудрился остаться человеком с человеческими чувствами, не превратился в хмурую и отталкивающе отстраненную машину побед. 

А теперь к футболу. Знаете кого-нибудь настолько же многогранного и неимоверного? Не знаете, потому что нет такого человека. Мы жонглируем десятком имен, а в спорах стремимся доказать, что какой-то отдельный аспект важнее других, и именно он делает того или иного избранника нашего вкуса лучшим в мире и вселенной. Сейчас лепят «величайшего за все времена» из Месси, но по шкале Джордана — признанного GOAT в своем виде спорта, Лео не попадает даже в пыль. Ну, ладно, в пыль попадает, но у аргентинца есть только победы на клубном уровне, великий талант, дикая статистика и небесспорные индивидуальные трофеи. 

Даже без стандартного аргумента в виде побед со сборной у Месси не хватает лидерских качеств, харизмы и воли к победе. Лионель не раз и не два ломался психологически раньше, чем «Барселона» и Аргентина терпели поражения. Вы точно видели эту картину, как обладатель шести «Золотых мячей» понуро бредет к центру поля, соглашаясь с проигрышем, хотя его команде нужен всего лишь один гол, чтобы вернуть себе радость. У того же Марадоны было куда больше чемпионского гонора, но дон Диего катастрофически мало выиграл на клубном уровне, к тому же у этого аргентинца ужасная репутация: если Джордан требовал от партнеров невозможного, делая это невозможное самостоятельно, то Армандыч позволял себе быть тираном в промежутках между похмельем и новой пьянкой. 

Король футбола Пеле — во многом мифический персонаж. Три победы на чемпионатах мира делают бразильца особенным, но он ведь даже в Европу не решился приехать, чтобы блеснуть мастерством. Объективно слишком мало данных, чтобы называть величайшим именно Пеле, такое мнение может быть основано только на легендах, народной молве и отдельных эпизодах карьеры. В чем-то даже дальше соотечественника пошел Роналдо, которого называют Феноменом. Он везде был изумителен, да и до трех побед на чемпионатах мира не хватило совсем чуть-чуть. 

Одну из них у Роналдо отнял Зинедин Зидан, который вместе с Йоханом Кройфом и Францем Беккенбауэром в некотором смысле даже ближе к вершине. Все трое неповторимые харизматики и вожаки, каждый из них менял футбол вокруг себя, да и в титулах им не откажешь, но в разнообразных топах и зачетах они чаще проигрывают тем, у кого голов больше. Тому же Роналду. У Криштиану, кстати, есть качества, которых не хватает его извечному конкуренту: португалец — маньяк побед, и он умеет быть лидером даже в сложных ситуациях, но Роналду чаще уважают, чем любят, слишком уж он механический и искусственно отшлифованный. Не GOAT, как и Месси, с которым они так и не выявили сильнейшего в своей эпохе. Так о каких «всех временах» может идти речь?

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 21:22
В следующей статье футболистов будут сравнивать с Уэйном Грецки... Кстати с Уэйном было бы более уместней сравнивать, всё-таки забивал шайбы после индивидуальных проходов. Джордан стал олимпийским чемпионом в составе Дрим Тим. Дрим Тим никто и никогда не выигрывал вне зависимости играл за неё Джордан или нет. Не смотрел фильм про джордана, но статья слабоватая. Скоро начнут сравнивать Мухаммеда Али с Пеле, Месси с Мэйвейзером, Роналдо с Фелпсом, Марадону с Шумахером
Roman73
Roman73
сегодня в 21:16, ред.
В баскетболе лучшего определить легче, позиции меньше на площадке, игровое пространство более уплотнённое, тактические роли распределены чётче, статистика достовернее отображает соотношение сил.
Каков критерии ?
Статистики недостаточно для оценки силы футболиста.
Предложу формулу :
Личная доля игрока в общекомандном успехе,
степень воздействия на игру команды ,
популярность у болельщиков, имидж, харизма.
Футбол , как жизнь, каждому даёт шанс . Проявить себя могут и технарь Месси , и боец-капитан Джеррард , громила - Дрогба , ботаники Бебетто + Ромарио, не интеллигент Пол Гаскойн имел на игру не меньшее воздекйствие, чем интеллектуал
Лаудруп . А Девид Бекхем оказал на футбол не меньшее влияние , чем многие обладатели Золотого Мяча.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 21:13
ты видимо миссте очевидность, что я тролль , перечитай что ты пишешь и потом задай себе вопрос кто ты))))))))))
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 21:11
не стал ждать вечера начал читать 3 абзац цитата"джордан обул весь мир в кроссовки" неужели раньше в них никто не ходил?
а дальше вывод, хватило еще на абзац дочитывать ересь не буду, джордан был великим, я этого не отрицаю, но взять нынешнее поколение убогих, которые кроме компьютера ничего не знают та скоро сашка 40 летний будет играть в баскет, а молодежь сидеть ставить лайки а потом вообще забудут про то кто такой это майкл, и кстати я своего мнения не поменял тут нету ничего общего с футболом разные виды спорта, можно же джоржана к примеру сравнить с теннисистом каким или с гольфистом, писанина ради писанины сашке один балл введите ноль чтобы поставить
Шатаут
Шатаут
сегодня в 21:06
Это автору хочется, чтобы не выявили сильнейшего... Это как у Роналду в конце прошлого года: если не мне ЗМ, то хотя бы и не Месси... Эпоха заканчивается полной победой Месси... Нигде не слышал, чтобы дрыг-ногу когда-то называли GOAT... А вот его извечного соперника - постоянно... Так что - GAME OVER...
NGYRZ
NGYRZ ответ Artuom (раскрыть)
сегодня в 21:04, ред.
Ты думаеешь, этот троль местный, дочитал бы статью, в которой ставят под сомнение что Месси "гоат"?
После слов " а Месси и подавно" у него сразу возгорание началось!
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответ Artuom (раскрыть)
сегодня в 21:04
так я не дочитал вследствие того, что автор начинает изначально писать не в ту степь, возможно вы и прав что нужно научиться дочитывать, я дочитаю перед сном и отпишусь, но навряд ли я там вынесу для себя что то, ждите через пару часов оставлю отзыв)
Artuom
Artuom ответ kanuni (раскрыть)
сегодня в 20:57
На самом деле он был только третьим:) Первым млрд сколотил Тайгер Вудс, затем Джордан, а уж потом и Шумахер. При этом Джордан уже всех обогнал и его состояние перевалило за 2 млрд.
Artuom
Artuom ответ карим бензинедин бензиндан (раскрыть)
сегодня в 20:47
Всётаки нужно научиться читать, советую ;)
В статье нет сравнений между баскетболистами и футболистами. Джордан приведён в статье лишь как образ спортсмена который смог стать непревзойдённым в своём виде спорта по всем показателям.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 20:25
пусть александр сравнит курицу и свинью , прочитал только первые 2 абзаца, разные виды спорта какие могут сравнения быть, сегодня в окно залетела муха и комар вот сижу анализирую кто же более достойный) 1 балл как обычно сашеньке)
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 20:15
А что? По делу все
kanuni
kanuni
сегодня в 20:00
Первым спортсменом-миллиардером был Шумахер.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:51
(с) Джордан стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов
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