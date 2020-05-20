«Сеул» оштрафован на 100 млн вон за использование секс-кукол на трибунах

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вчера, 20:22

Южнокорейская лига заявила, что ее дисциплинарный комитет решил наложить штраф в размере 100 миллионов вон (81 454 долларов) на клуб «Сеул» за использование секс-кукол вместо манекенов для заполнения пустых трибун (матчи в Южной Кореи проходят без болельщиков).

Клуб посадил кукол на трибуны во время матча K-Лиги против «Кванджу» (1:0), который прошел в воскресенье, чтобы создать имитацию фанатов на стадионе.

В заявлении К-Лиги говорится:

Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, вызванного «настоящей куклой», которая сильно оскорбила и ранила поклонниц женского пола и семьи. Такое решение принято для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В понедельник клуб извинился, заявив, что не проверил партию, отправленную поставщиком, хотя добавил, что не знал, что куклы были «продуктами для взрослых». Однако, как заявляет К-Лига, можно было отличить «кукол» от обычных манекенов, а сам клуб допустил серьезную ошибку, не убрав их до начала игры.

Некоторые из кукол были одеты в клубный комплект формы, в то время как другие — держали в руках плакаты в знак поддержки команды. Правилами южнокорейской К-Лиги запрещено рекламировать секс-товары.