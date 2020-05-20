«Сеул» оштрафован на 100 млн вон за использование секс-кукол на трибунах

Южнокорейская лига заявила, что ее дисциплинарный комитет решил наложить штраф в размере 100 миллионов вон (81 454 долларов) на клуб «Сеул» за использование секс-кукол вместо манекенов для заполнения пустых трибун (матчи в Южной Кореи проходят без болельщиков).
Клуб посадил кукол на трибуны во время матча K-Лиги против «Кванджу» (1:0), который прошел в воскресенье, чтобы создать имитацию фанатов на стадионе.
В заявлении К-Лиги говорится:
Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, вызванного «настоящей куклой», которая сильно оскорбила и ранила поклонниц женского пола и семьи. Такое решение принято для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
В понедельник клуб извинился, заявив, что не проверил партию, отправленную поставщиком, хотя добавил, что не знал, что куклы были «продуктами для взрослых». Однако, как заявляет К-Лига, можно было отличить «кукол» от обычных манекенов, а сам клуб допустил серьезную ошибку, не убрав их до начала игры.
Некоторые из кукол были одеты в клубный комплект формы, в то время как другие — держали в руках плакаты в знак поддержки команды. Правилами южнокорейской К-Лиги запрещено рекламировать секс-товары.
Чем ???
Чем ???
Понимаю, что вместо исхода нужно писАть счёт, но что будет если ошибся в 1-2 гола.
Прошу разъяснить поподробнее, желательно с примером и счетами.
Возможно, люди потянутся, когда вникнут....
Понимаю, что вместо исхода нужно писАть счёт, но что будет если ошибся в 1-2 гола.
Прошу разъяснить поподробнее, желательно с примером и счетами.
Возможно, люди потянутся, когда вникнут....
подсталом
подсталом
Ты бы свои вопросы закрыл, куда тебе до чужих жалоб)
Ты бы свои вопросы закрыл, куда тебе до чужих жалоб)
Я неоднократно пытался связаться с главным админом/владельцем, но непонятно почему получал необоснованные баны. Обратится хотел с подобным предложением и предоставить неоспоримые факты про некоторых сотрудников. Но теперь не хочу.
Я неоднократно пытался связаться с главным админом/владельцем, но непонятно почему получал необоснованные баны. Обратится хотел с подобным предложением и предоставить неоспоримые факты про некоторых сотрудников. Но теперь не хочу.
Джучок с Брулином, наверное)
Джучок с Брулином, наверное)
Санстанция нагрела?)
Санстанция нагрела?)
Давно не пересекались.
Давно не пересекались.
Почти как Фиорентина катала милан. Аха-ха)
Почти как Фиорентина катала милан. Аха-ха)
Тоже не любит Зенит и сильно завидует Ювентусу. Но пока не буду торопиться с выводами.))
Тоже не любит Зенит и сильно завидует Ювентусу. Но пока не буду торопиться с выводами.))