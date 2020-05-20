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«Сеул» оштрафован на 100 млн вон за использование секс-кукол на трибунах

вчера, 20:22

Южнокорейская лига заявила, что ее дисциплинарный комитет решил наложить штраф в размере 100 миллионов вон (81 454 долларов) на клуб «Сеул» за использование секс-кукол вместо манекенов для заполнения пустых трибун (матчи в Южной Кореи проходят без болельщиков).

Клуб посадил кукол на трибуны во время матча K-Лиги против «Кванджу» (1:0), который прошел в воскресенье, чтобы создать имитацию фанатов на стадионе.

В заявлении К-Лиги говорится:

Дисциплинарный комитет решил принять жесткие дисциплинарные меры, учитывая серьезность инцидента, вызванного «настоящей куклой», которая сильно оскорбила и ранила поклонниц женского пола и семьи. Такое решение принято для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

В понедельник клуб извинился, заявив, что не проверил партию, отправленную поставщиком, хотя добавил, что не знал, что куклы были «продуктами для взрослых». Однако, как заявляет К-Лига, можно было отличить «кукол» от обычных манекенов, а сам клуб допустил серьезную ошибку, не убрав их до начала игры.

Некоторые из кукол были одеты в клубный комплект формы, в то время как другие — держали в руках плакаты в знак поддержки команды. Правилами южнокорейской К-Лиги запрещено рекламировать секс-товары.

«Сеул» оштрафован на 100 млн вон за использование секс-кукол на трибунах

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Южная Корея. K League 1 2020  Скандалы, интриги...  Сеул
Источник: reuters.com
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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
"сильно оскорбила и ранила поклонниц женского пола"...
Чем ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 23:12
Обращаюсь к создателям КП с просьбой растолковать для бестолковых вроде меня про этот "точный счёт". Хотелось бы попробовать свои силы, но не до конца вникаю в смысл игры.
Понимаю, что вместо исхода нужно писАть счёт, но что будет если ошибся в 1-2 гола.
Прошу разъяснить поподробнее, желательно с примером и счетами.
Возможно, люди потянутся, когда вникнут....
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 22:57
Ну я так не играю))
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
вчера в 22:56
Да ладно вам)))
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 22:45
Аха-ха)
подсталом
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
вчера в 22:43
Мопедик? Ослика на морковной тяге. А как ослик морковку съест, так он и топливо для жилища выдаст.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Vinamoinen (раскрыть)
вчера в 22:16
Тебе что ли? Аха-ха)
Ты бы свои вопросы закрыл, куда тебе до чужих жалоб)
Vinamoinen
Vinamoinen ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
вчера в 22:13
А ты в Киев позвони, пожалуйся.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 22:08
Аха-ха), где то под Стрыем мопедик толкают)
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:07
Согласен с тобой. Удачи дружище.
Я неоднократно пытался связаться с главным админом/владельцем, но непонятно почему получал необоснованные баны. Обратится хотел с подобным предложением и предоставить неоспоримые факты про некоторых сотрудников. Но теперь не хочу.
Брулин
Брулин
вчера в 21:45
А сколько б дали штраф если бы губернатор Сеула прокричал в микрофон что-то про судью?
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
вчера в 21:33
Спалилсо чувочелло)))

Джучок с Брулином, наверное)
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 21:06
Успехов тебе.
G12ridul
G12ridul
вчера в 21:05
Сурово поступили.
Alpribas
Alpribas
вчера в 20:58
Довыёживались.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:58, ред.
Не понятно за что оштрафовали.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:57
Наших медсестёр в прозрачных комбинезонах посадить на трибуны надо ! ))
волгодон 2
волгодон 2 ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
вчера в 20:52
Спасибо.Все нормально.Работа,еще раз работа и переночевать домой. Соккеру меньше стал времени уделять.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
вчера в 20:45
А где жучок?)
Санстанция нагрела?)
112910415
112910415
вчера в 20:43
жаль ...на вид совершенно невинно
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 20:43
Как ваше драгоценное?
Давно не пересекались.
Живодёр вернулся
Живодёр вернулся ответ ПОПОДИ в МЕНЯ (раскрыть)
вчера в 20:42
    ПОПОДИ в МЕНЯ
    ПОПОДИ в МЕНЯ ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
    вчера в 20:41
    дырофеева43 16 лет все подряд объездили))))
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Похож)
    Тоже не любит Зенит и сильно завидует Ювентусу. Но пока не буду торопиться с выводами.))
    beefs
    beefs
    вчера в 20:40
    во дают, а они прилично выглядят
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
    вчера в 20:40
    привет,именно
    Живодёр вернулся
    Живодёр вернулся ответ волгодон 2 (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Здарова, Влад. Всё прям как тут)
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri ответ Живодёр вернулся (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Факт. Это бывший ФИЛЛ3286. Его стиль.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 20:38
    Действительно. Все в рамках приличия.
    shlomo
    shlomo ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 20:37, ред.
    Я хочу призвать ВСЕХ игроков "Бомбрдировщиков"...давайте играть "на точный счет".....у нас же все схвачено....мы же так играем....ПОДДЕРЖИТЕ!!!!!...Дима, Володя, Сергей.....Макс....и кого не видел...поддержите...
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