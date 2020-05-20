Английские футболисты опозорились

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вчера, 15:00

Пока сотни миллионов сидели по домам, игроки АПЛ чудили. О скандалах – на «Соккер.ру».

Специфика отбора в футбол и коллективной спортивной жизни такова, что даже если человек интеллектуально одаренный, как Фрэнк Лэмпард, то в стае с Джоном Терри и остальными надерется в аэропорту до свинячьего визга и начнет издеваться над американскими туристами, выбрав для этого худшую тему – теракт одиннадцатого сентября в Нью-Йорке, и худший день – 11 сентября 2001 года.

Через много лет Фрэнк играл в Нью-Йорке, ему пришлось извиняться. И это у Лэмпарда котелок варит – высокие показатели интеллекта. А что взять с ребят, которые двух мыслей в цепочку связать не могут? При этом ролевыми моделями для современных детей являются именно звезды-блогеры, звезды-спортсмены и звезды-рэперы, а не неизвестные им умные люди с адекватной оценкой ситуации. И во время войны с вирусом логично, что англичане использовали звезд спорта для записывания посланий о важности соблюдения карантина.

Но получилось хуже, чем предполагали – английские футболисты друг за другом позорились. Причем жестко и глупо. Поначалу хуже всех выступил Кайл Уокер. На поле заметно, что природа наделила защитника физикой, но обделила, видимо, умственными способностями. Кем надо быть, чтобы записать сообщение о важности соблюдения карантина после того, как накануне пригласил домой друга и снял двух проституток?

Причем Кайл настолько неумный, что вызвал на дом не только британскую леди, которой платят деньги за доставление удовольствий, а вдобавок выбрал бразильянку. Местная дама не знала в лицо игрока сборной Англии и «Манчестер Сити» — оказывается, мемы о пустых местах на стадионе «горожан» находят отражение в обыденной жизни, а вот девушка из Бразилии в футболе разбирается. Дамы взяли деньги у игрока – по 2 тысячи фунтов, а потом продали историю СМИ .

Скандал пытались замять, однако Уокер не остановился. Кайл приперся к бывшей жене, с которой у него трое детей, и решил на прогулке поболтать с Руни, который тоже делает вид, что променивает время в компании блондинок и виски на семейное времяпровождение. Полицейским пришлось разгонять Уэйна и Кайла – нарушали условия карантина. Сначала говорили, что футболисты играли в гольф вместе. О чем напоминает глупое поведение Уокера, который еще и к родственникам наведывался часто?

Таких футболистов в АПЛ – полно, просто попались единицы. Например, Джек Грилиш из «Астон Виллы», которым интересовались гранды, тоже записал видео, где призывал всех беречь свое и чужое здоровье, а потом пошел на вечеринку, набрался и разбил автомобиль в нетрезвом виде, протаранив припаркованные чужие авто – настолько проштрафился, что его поймали полицейские. Наконец, девятнадцатилетний Хадсон-Одои оказался альтернативно одаренным и теперь проходит по криминальному делу – полицейские подозревают его в изнасиловании.

Каллум, который сам переболел коронавирусом, познакомился с некой «моделью» в социальных сетях, назовем ее так. Дальше вызвал за ней автомобиль и пригласил домой. Вечеринка удалась, но в 3:35 утра девушка вызвала полицию в дом Хадсона-Одои, и заявила, что ее склоняли к сексу против желания — изнасиловали. Любой дурак знает, что надо быть осторожным в таких случаях. Вряд ли девушка была трезва под утро, и Каллуму еще повезло, если не сорвала о возрасте и совершеннолетняя.

Обвинения серьезные, ведь вспомните, что Адам Джонсон получил шесть лет тюремного заключения за склонение несовершеннолетней к физической близости без изнасилования. А тут светит опасная для Каллума статья. При этом понятно, что не все игроки одинаковые. Футболистов можно уважать за трудолюбие – когда говорим об уровне АПЛ , речь о сложной работе, которая требует невероятных физических и эмоциональных усилий. Например, известный по игре за «Ливерпуль» Беллами оказался настолько эмоционально покалеченным, что с переменным успехом лечится от маниакальной депрессии.

Давление в футболе солидное, детство у многих игроков сложное – из не самых благополучных семей, поэтому пар выпускают даже такие гуру манипуляций чужим сознанием, как Жозе Моуриньо. Жена у португальца одна, но в последние годы спутницей тренера на дорогих курортах является не она. Но португалец при этом не водит в нетрезвом виде, не обвинялся в изнасиловании и не снимал проституток во время мировой пандемии, а грузит продукты в рамках акции помощи «Тоттенхэма» малоимущим. Но в том, что Жозе осторожный, не сомневаемся, а вот игроки…

Английских футболистов стоит ругать, поскольку их поступки максимально глупые, особенно когда подсвечены эпидемиологической ситуацией в Великобритании. Пока у миллионов англичан серьезные проблемы, игроки АПЛ , которые являются звездами для подрастающего поколения и которых эти самые люди кормят, развлекаются с проститутками, ездят на вечеринки и приглашают домой девушек, хотя вроде бы умеют читать и знают, насколько большие проблемы были у Неймара совсем недавно с «моделью». Бразильца обвиняли в изнасиловании. Дело было серьезным, но у шейхов есть спецслужбы – нарыли видео, на котором девушка сама бьет вингера ПСЖ . Оказалось, что речь шла о шантажистке.

Спасут ли Хадсона-Одои от тюрьмы адвокаты «Челси»? Пока сложно сказать, но понятно, что отмазывать будут серьезно, и модели уже предложили огромные деньги за молчание, независимо от того, начудил ли хавбек, или же речь об аферистке, которая знала, что едет домой к хавбеку «Челси», поэтому решила нагреть руки на этом. И хорошо, если в итоге никто сильно не пострадает. Раз Хадсона-Одои отпустили до суда в июне, то у суда нашлись основания для залога – проверяют версию с шантажом. Пьяный Грилиш разбил авто, но никого не убил, как Маркос Алонсо в похожей истории – молодым в Мадриде врезался в столб и погубил юную подругу, что находилась рядом.

Да и Уокер сам рисковал подхватить разве что одну из болезней – скорее венерическую, нежели коронавирус, от жриц любви, но вряд ли пострадал – Кайлу точно сделали все тесты сразу после скандала. Скорее всего, он чист. Однако само поведение миллионеров во времена, когда британцы в стрессовом состоянии, возмущает народ. Местные политики пытались сделать акцент на заработках звезд АПЛ , чтобы переключить внимание со своих ошибок. Но после того что игроки с шансами попасть в заявку Саутгейта начали творить, наговаривать не нужно.

Это позорное поведение, и даже страшно представить, что творили во время карантина футболисты разных стран, которых просто не поймали. Были и проститутки, и наркотики разной степени тяжести – отрывались, ведь никаких допинг-тестов не было пару месяцев, беспрецедентная ситуация, и закрытые вечеринки устраивали многие. Поймали лишь троих в АПЛ , причем одного из тех, кто переболел коронавирусом. Зато все, кто рассказывает, как опасно возвращать футбол, забывают, что речь о не самых умных людях.

Многим игрокам безопаснее под надзором клубных врачей и тренеров, чем без него. Отдельные кадры снова доказали, что футбол — игра джентльменов, в которую играют хулиганы. Плохо, что Маунт и Райс собрались вместе, нарушив карантин, чтобы потренироваться – тоже глупость, но хотя бы делом занимались. Но проститутки и вечеринки в такое время? Уокер, Грилиш и Хадсон-Одои испоганили себе репутацию, а последний еще и суд должен выиграть, иначе сядет. Футболисты читали лекции о дисциплине британцам, а сами поступали так, как хотели. И это лицемерие фанаты миллионерам припомнят.

Саутгейт тоже припомнит, ведь речь о футболистах с вызовами в молодежную или основную сборные Англии.