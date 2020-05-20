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Мария Орзул: «Из-за поцелуя с Дзюбой мне такую травлю устроили!»

сегодня, 06:26

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул в прямо эфире инстаграма с блогером Марией Командной поделилась воспоминаниями о скандале 2015 года, когда Орзул и нападающего сборной России Артёма Дзюбу засняли в одной машине.

Прекрасно помню тот момент, когда всё это произошло. Меня очень поддерживали мои друзья и коллеги. То, что личное стало публичным, это не моя проблема — это раз. Во-вторых, всё это было раздуто до такой степени… Люди верят всему, что пишет жёлтая пресса — это абсурд. Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Мне позвонили все СМИ, мне позвонили от Малахова, от Гордона — «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как всё было.

Там же какие заголовки: «Замужняя Мария Орзул бла-бла-бла…» А с мужем мы на тот момент год или полтора не жили вместе. Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей. Мне из-за поцелуя трёхсекундного такую травлю устроили! Мне обрушили всё, все соцсети и прочее. У меня через месяц был день рождения, и первый комментарий на стене в «фэйсбуке» был «С днём рождения, шлюха». Это был ад.

Я себя довела настолько, что лежала под капельницами, а СМИ всё вертели эти новости, придумывали какие-то новые подробности. Это реально был просто ад. Сейчас же я живу с мыслью — ты не услышишь, как над тобой смеются остальные, если будешь смеяться громче всех. Было и было, думайте, что хотите.

Экс-игрок «Спартака» Радослав Ковач недавно поделился мнением о другой истории с Дзюбой, которого в период выступлений за московский клуб обвиняли в краже денег у одноклубника Владимира Быстрова.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:28
Сама виновата, не хрен в дёсна долбиться при живых муже и жене (Дзюбы).
chmmxj6m5t3d
chmmxj6m5t3d
сегодня в 08:01
Целовалась бы ещё, да болит 84ё
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Сама виновата, пиар себе захотела сделать.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 07:38
Дела семейные к футболу не имеющего никакого отношения.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:28
У нас только повод дай раздуют.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:23, ред.
значит голова у тебя не для того чтобы думать а только для него подходит))))))))))))))))))))))))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:00
Надо было к чему то придраться или просто обычная зависть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:45
Мораль : Шобы не было беды , к чужим "лисицам" не ходы!!!
( Тарапунька и Штепсель)
112910415
112910415
сегодня в 06:33
по сути закон-то простой
совершая поступок, надо учитывать возможные последствия
ОПС
ОПС
сегодня в 06:27
Как то это нехорошо получается.
dn2gh5c3yusk
dn2gh5c3yusk
сегодня в 06:27
Нечего с брёвнами сосаться
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