Мария Орзул: «Из-за поцелуя с Дзюбой мне такую травлю устроили!»

Ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул в прямо эфире инстаграма с блогером Марией Командной поделилась воспоминаниями о скандале 2015 года, когда Орзул и нападающего сборной России засняли в одной машине.

Прекрасно помню тот момент, когда всё это произошло. Меня очень поддерживали мои друзья и коллеги. То, что личное стало публичным, это не моя проблема — это раз. Во-вторых, всё это было раздуто до такой степени… Люди верят всему, что пишет жёлтая пресса — это абсурд. Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Мне позвонили все СМИ , мне позвонили от Малахова, от Гордона — «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать, хотя могла прийти и рассказать, как всё было.

Там же какие заголовки: «Замужняя Мария Орзул бла-бла-бла…» А с мужем мы на тот момент год или полтора не жили вместе. Меня любовницей называли — не была я никакой любовницей. Мне из-за поцелуя трёхсекундного такую травлю устроили! Мне обрушили всё, все соцсети и прочее. У меня через месяц был день рождения, и первый комментарий на стене в «фэйсбуке» был «С днём рождения, шлюха». Это был ад.